妻用夫舊手機！跳出女同事私密照「想舔妹妹了」　鹹濕訊息全抓包





▲妻子看到丈夫跟女同事的對話跟照片氣炸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／宜蘭報導

宜蘭一名男子把手機給妻子使用，沒有把Google帳號登出，結果妻子看到丈夫與女同事的愛昧對話訊息「想舔妹妹了」、「黑了也要舔」，還跳出女同事的性器官自拍照，於是妻子提告求償150萬元，宜蘭地方法院判男子與女同事應賠償10萬元。

判決指出，陳姓男子與妻子於2021年結婚，婚後共同居住並育有一子，陳男與葉姓女同事相識多年，葉女也知道陳男有結婚，仍傳曖昧對話、私密照片、性愛影片等給陳男。陳男之後將汰換的舊手機給妻子使用，因陳男未登出Google帳號，妻子使用該手機一段時間後，自動顯示Google帳號回顧照片，發覺葉女傳的曖昧對話訊息「想舔妹妹了」、「黑了也要舔」、「要騙你上床的」，以及私密照片、性愛影片，2022年時，妻子發現陳男跟女同事仍持續有不正當交往關係，認為2人侵害配偶權，提告求償150萬。

陳男指出，妻子違法擅取手機竊錄翻拍他婚前私人社交的私密圖檔，且妻子未能證明他於婚後仍與其他女性有不當交往。認為妻子捕風捉影，未曾向他求證，認為妻子早已萌生離婚之意，自導自演伺機藉離婚求償報復。

葉女表示，她與陳男4、5年前確有一段感情，不過對方結婚後就斷絕不正常往來，未有任何曖昧行為，僅維持同事關係，對話紀錄亦無任何曖昧或性愛涵義，僅是宣洩詞語或虛寒問候。

法院認為，妻子的證據，並非以強暴或脅迫方法取得，且提出的Line對話紀錄，對於是否存有構成侵害配偶權具有關鍵性之必要。且葉女傳送女性性器官特寫照片給陳男，應屬自拍照，已逾越社交關係，判決2人應連帶給付妻子10萬元。可上訴。