中研院研究員偷吃女同事！他噁喊「慢一分咬屁股3下」　鹹濕對話曝

▲中研院一名研究員偷吃女同事，甚至在妻小陪同出國時，到小三房間激戰。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔、閔文昱／台北報導

中研院一名已婚研究員在2016年底時，與同團隊的女助理教授開始發展婚外情，2人不僅涉嫌在摩鐵、辦公室和實驗室發生性行為，期間甚至多次互傳「慢一分咬屁股3下」、「吃掉學長」、「誰說你可以插插」等鹹濕對話，就連人夫出國時也不顧妻子和小孩同行，偷偷到小三房間性愛。對此，士林地院判小三侵害配偶權，應賠償50萬元。可上訴。

根據判決書，研究員與助理教授於2014年在中研院相識，兩人長期在同一團隊工作，然而助理教授明知研究員已婚，卻在2016年底與對方開始發展出婚外情，直至2020年底，助理教授有了新男友，但2人依然保持曖昧關係，後來助理教授的男友發現她與研究員的不倫關係，憤而毆打研究員，2人才正式斷絕聯絡。

研究員的妻子發現2人的不倫關係後，隨即就將助理教授告上法院，索賠100萬元。助理教授則辯稱，有些檔案並非她和研究員的對話，而有些證據為竊錄，她和研究員也並未逾越一般男女關係。

不過，研究員則證稱，在助理教授有男友前，兩人常到摩鐵發生性行為，如果有出差就會過夜。另外，他和助理教授曾多次國內外出遊，因出國都是跟大家一起，有時會帶妻子、孩子一起去，所以在國外他會藉口回飯店找資料，並到助理教授房間進行「很刺激很快」的性愛。

研究員提供的對話紀錄顯示，兩人曾有多次親密對話，包含「慢一分咬屁股3下」、「要幫你吹~~~氣充飽正電嗎？」、「吃掉學長~~」、「今天我奶奶不舒服！」、「我在lab了~有多一下下可以幫你摸摸茶、按摩啦！」、「誰說你可以插插~~~~電、心情不好」等。另外2人也有過吵架吃醋的對話，研究員曾質問助理教授為何約會在汽車旅館，並質疑她準備保險套。

士林地院審理後，法官認為助理教授侵害配偶權屬實，並考量到研究員妻子分別擔任兩家公司的執行副總、總經理，而助理教授為大學助理教授，判定助理教授應賠償50萬元。本案可上訴。