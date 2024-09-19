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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸取消台灣34項農產免稅　陸委會：連宋訪陸的「禮物」被收回

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸18日晚間宣佈，停止執行對台灣34項水果、蔬菜、水產等農產品的免徵進口關稅政策。對此，陸委會發言人梁文傑19日表示，這是當年連宋訪陸時對方給的「禮物」，現在片面被收回，「所有中共的『善意』都是有政治目的，隨時可以拿回去。」

梁文傑在例行記者會上提到，對方為何在這個時間點做這個動作，老實講他們也很好奇，這34項農產品是2005年連戰、宋楚瑜去大陸，國民黨跟中共開兩岸經貿交流會談時，國台辦單方面宣佈免稅的，「這是當時對方單方面宣佈的，沒有經過政府與政府的交涉，算是給當時的「連胡會」、「宋胡會」的『禮物』，現在片面被收回。」

▲▼胡錦濤與連戰會面,連胡會,胡連會。（圖／達志／美聯社）

▲▼胡錦濤與連戰會面,連胡會,胡連會。（圖／達志／美聯社）

梁文傑指出，他們昨天在新聞稿裡面講了，中共給的所有經貿好處，都是可以作為「武器化」的工具，所有中共的「善意」都有政治目的，隨時可以拿回去。

梁文傑強調，這一次的案例就是最好的例子，當初這34項是對方單方面宣佈要給台灣的，現在是單方面宣佈要收回，「我們也好奇，他們才剛宣佈釋迦跟柚子可以進入中國大陸，現在又要課關稅，不太明白用意是什麼。」

梁文傑還說，台灣與大陸之間當然還有多項產品禁止進口，希望雙方能坐下來好好談，「特別是透過WTO機制坐下來好好談。」

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