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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸停止34項農產品免關稅　民進黨：轉移中國內部經濟不佳焦點

▲▼ 大陸國台辦分言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦分言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對中國頒布「停止執行對台部分農產品進口零關稅政策」，國台辦宣稱「台獨只會害台」。民進黨今（19日）回應，中共對台灣的經濟脅迫變本加厲，恐嚇分化台灣的不當作法無法達成其政治目的，中國政府投資、消費、出口「三架馬車」數據均不如預期，城鎮與青年失業率更是創下新高，此時對台發動經濟脅迫，讓人懷疑是為經濟不佳轉移焦點，也試圖迴避中國人民對中共「無力救經濟」的廣大質疑。

民進黨表示，中共將經貿措施當作「施壓武器」的前科累累，過去不僅把「九二共識」當作恢復台灣農漁產品輸中的政治前提，更慣用「先禁後放」的方式，把台灣農漁民的心血當作是統戰分化與經濟脅迫的工具。對於這次停止台灣34項農產品關稅優惠的作為，中國國台辦立刻跟進稱「台獨只會害台」，赤裸裸的以政治理由介入經濟活動，完全就是對台灣的「經濟脅迫」。

民進黨指出，根據中國官方與國際投行的報告顯示，中國政府的「穩經濟」政策效果並未發揮效果，無論投資、消費、出口「三架馬車」數據均不如預期，城鎮與青年失業率更是創下新高。此時中共違反常理地對台發動經濟脅迫，不禁讓人懷疑是為中國經濟不佳轉移焦點，也是試圖迴避中國人民對中共當局「無力救經濟」的廣大質疑。

民進黨強調，在過去8年執政的努力下，台灣對外投資的對中占比已從2010年的83.8％，降至去年的11.4％，不再完全依賴中國市場。因為台灣堅持在「走向世界，而非鎖進中國」的正確道路上前進，讓中國的經濟脅迫已無法發揮預期的效果，也讓中共「以商逼政」的統戰施壓難以得逞。

民進黨指出，中共當局除了一再操作台灣農漁產品的「政治訂單」，近期更有台塑集團的台灣人高階幹部入境中國時遭到盤查，甚至被「邊境控制」限制人身自由。中國對台脅迫行徑不斷變本加厲，從經濟脅迫擴張到一般民眾的人身自由，完全看不到中國政府的所謂「誠心」或「善意」，反而不斷展現中國極權政體的風險及不可理喻。

民進黨認為，兩岸經貿與人員交流應該建立在平等、互惠、相互尊重，並遵循國際經貿規則的基礎之上。中共當局動輒因為政治因素，就拿台灣產品、企業或人士來「祭旗」的行徑，完全無助於兩岸關係的正向發展。呼籲中共當局立即放棄「脅迫」手段，回歸「正道」來共同維護兩岸人民福祉，否則再多的「政治訂單」，都不可能換取台灣人民對國家主權與民主自由的堅持。

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