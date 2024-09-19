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陸停34項農產品免關稅　行政院早有因應、籲在WTO架構下尋求解方

▲▼水果攤示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中國大陸宣布自2024年9月25日起，「停止」執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸昨發布公告，自9月25日起停止台灣鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。對此，行政院發言人李慧芝說，面對中國持續性的脅迫手段，政府早有掌握與因應，也降低對於單一市場的依賴，積極開拓中國以外的高消費市場；她並呼籲，中國與我國都是WTO會員，雙方應在WTO架構跟規範下，進行協商尋求解決方案。

繼中止12項石化品適用ECFA「早收清單」後，中國在今年5月31日又宣佈中止《海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）》134個產品關稅減讓。接著今又宣布，自9月25日起，對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品，「停止」執行免徵進口關稅政策，恐怕涉及範圍更加廣泛，衝擊台灣農漁業。

關於中國終止34項農水產0關稅措施，行政院發言人李慧芝說，中國是在中秋節後突然宣布，從9月25日起開始對我國終止34項農產品免稅待遇，「對於中國從2021年開始陸續採取這種片面的限制措施還有諸多政治理由進行經濟脅迫，政府表達強烈的不滿與抗議」。

李慧芝說，面對這些持續性的脅迫手段，政府早有掌握與因應，也降低對於單一市場的依賴，積極開拓中國以外的高消費市場，也做出了顯著的成績。

李慧芝呼籲，中國與我國都是WTO會員，也是全球經濟體系的重要成員，必須要並持負責任態度，在WTO架構跟規範下，就彼此關切的經貿議題進行協商尋求解決方案。

李慧芝指出，中國片面認定我國的貿易措施構成貿易壁壘並採取報復措施，這已經違反WTO的規範，再次呼籲中國要依據WTO相關規範與我國進行協商，用對話代替對抗，務實溝通解決爭議。

至於下一波可能針對的農產品？李慧芝表示，其實我國農產品外銷到中國的佔比金額，已經從2018年最高的23.2%降到2023年的10.2%，尤其是水果銷往中國的佔比其實從2019年最高的80.1%，2023年已經降到6%，非常顯著的下降，一切都在掌握中。她強調，現在的狀況沒辦法詳細對外說明，可是都會引導農民做最妥善的適應。

而要如何具體協助農民面對中國大陸片面取消0關稅優惠措施？農業部國際事務司副司長洪曉君說，農業部一直以來都積極協助農民拓銷更多市場，過去一直希望農民生產更優質穩定的農漁產品，積極提升生產端的面相，包括品牌、包裝、產後處理等能力的提升，加強農產品外銷的競爭力。

此外，還包括積極協助農漁產品做外銷推廣工作，除了過去組團參加東京食品展外，也積極跟各地方政府合作，希望開拓更多元的外銷措施。也會積極與各國家做諮商，希望開拓更多市場，包括過去成功將生鮮鳳梨外銷的澳洲、今年開放生鮮鳳梨到紐西蘭、紅龍果外銷日本等，會積極持續透過多元管道提升產業供應鏈，開拓更多元市場具體協助農民。
 

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