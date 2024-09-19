陸停止我34農產品免稅！民眾黨批以農逼政　明院會提這1項主決議

▲立法院民眾黨團。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

中國財政部網站18日晚間發布，將自2024年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。民眾黨19日發表3點聲明譴責以農逼政，並認為中央應針對受影響的農漁民予以必要協助，另也凸顯台灣應積極爭取國際組織，因此立院黨團將於20日院會提出主決議，要求行政部門打開台灣的國際參與空間。

針對中國財政部發布國務院關稅稅則委員會停止對我34項農漁產品進口零關稅政策，民眾黨19日上午發布3點聲明，第一，中國採取突襲式的作為，「以農逼政」之意圖昭然若揭；此舉非但無法改善兩岸關係，更會加劇敵意螺旋的上升，百害而無一利，民眾黨予以嚴厲譴責。

民眾黨提及，第二，我國政府雖表示影響有限，但政府相關單位當務之急，仍應針對受影響農漁民予以必要協助，簡化繁瑣的行政程序，務使民生所受之衝擊降至最低。

民眾黨指出，第三，民眾黨一向主張兩岸之間應「互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解」，而今中共之舉措再一次與台灣主流民意背道而馳，凸顯台灣應積極爭取有意義參與國際組織，進而加入多邊化經濟組織重要性，立法院黨團將於明（20）日院會提出主決議，要求行政部門打開台灣的國際參與空間，呼籲朝野政黨能共同支持。