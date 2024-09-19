陸停台灣34項農產品免關稅　國民黨：綠無法提解決方案很不負責

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國國務院關稅稅則委員會近日發布公告，9月25日起將停止執行對部分原產於台灣地區的農產品免徵關稅政策，共計34項農漁產品。農業部長陳駿季透露，影響最大的應該是釋迦、柚子以及白帶魚。國民黨對此表示「遺憾」，對於當前兩岸關係的倒退乃至惡化，是國民黨所極不樂見的，而民進黨始終無法正面積極的提出可行的解決方案，可謂是極不負責任。

中國財政部網站昨日晚間公告，指稱因台灣單方面對中國產品出口，採取「歧視性」的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，因此從9月25日起，將「停止執行」對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品，免徵進口關稅政策。這是今年5月底，中國公告第二批中止ECFA部分產品關稅減讓清單後，又一項對台重大經貿政策。

國民黨對此指出，所有國際農產交流合作，要能良性循環，首先要有善意的往來交流，其次就是要平等互惠，這個標準也都是舉世通用的。民進黨在執政以來只有對抗與仇恨、沒有善意與交流，更缺乏解決問題的誠意，還不斷破壞既有的政治默契，造成兩岸關係惡化、損及基層農民權益，而執政當局始終無法正面積極的提出可行的解決方案，可謂是極不負責任。

國民黨強調，當年同樣是在民進黨執政時期，兩岸關係陷入動盪不安，國民黨毅然決然的展開兩岸破冰之行，達成連胡五願景，並創造台灣農產外銷大陸的成果。國民黨不願意看到這麼良好的基礎盡數流失，會持續堅持推動兩岸交流合作，堅定做台海動盪中的穩定力量，也呼籲中國大陸當局，對於關稅禁止的標準需有合理依據與要求，應當苦民所苦，以兩岸人民福祉為重，共同維護兩岸和平。

