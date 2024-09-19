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陸停止34項農產品免關稅　綠黨團籲中：別永遠用敵意面對善良台灣人民

▲▼ 大陸國台辦分言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦分言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國財政部網站18日晚間發布，將自2024年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。對此，民進黨團今（19日）回應，從2021年開始，農產品一直是被中國拿來以商逼政的大宗，無視國際經貿合作的規約，對最善良的農漁民下手，這幾年來政府做非常多因應作為，此次對我國影響應當不大，還是呼籲中國，別把台灣善意當空氣，永遠用敵意面對善良台灣人民。

農業部長陳駿季今受訪時表示，34項農水產品中，有許多並未輸入中國或仍受限禁令，評估只有鳳梨釋迦、柚子、白帶魚影響較大，影響稅額約107.5萬美元，並強調「是有一些影響，但衝擊不大，風險可控管。」

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，中國以商逼政又來了，從2021年開始，農產品一直是被中國拿來以商逼政的大宗，對最善良的農漁民下手，從農漁貨到2023年中止ECFA相關化工產業，中國以商逼政無所不用其極，片面、單方面、無理由的進行有利中國政治操作的宣布，無視國際經貿合作的規約，以及台海長期以來經貿交流的協議，片面犧牲台灣農漁民的權益。

吳思瑤指出，中國手法大家都不陌生且會越演越烈，這種以商逼政、把農民利益當作犧牲品、作為政治操作工作，這幾年來政府做非常多因應作為，強化台灣農漁民所有產品向世界各國多元行銷、拓展國際市場，這波中國片面終止關稅優惠，對我國影響應當不大。

吳思瑤直言，持續支持政府做有效多元國際經貿布局，雞蛋不要放在同一個籃子裡，對中國戰略提早因應、也抑止這些傷害產生，還是要呼籲中國，不要把台灣善意當空氣，永遠用敵意面對善良台灣人民。

黨團書記長蔡易餘表示，台灣農民都很清楚，中國市場就是政治取向的不穩定市場，往往用政治打壓經濟，中國以商逼政又來一次，台灣農民早知中國如此，從今年審計部報告可以發現，台灣對中國農產品出口每年都在減少，對中國以外國際市場每年都在提高，111年到45.59億美元的歷史新高。

蔡易餘指出，中國也是市場，但還是要擴展國際市場，農業部這幾年強化台灣農產品外銷，要把冷鏈做好、不能被中斷，農業部要努力推動，在中國強力打壓時要更堅強起來，協助農民做外銷，台灣農產品有競爭力銷售到全世界。

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中國台灣農產品免稅政策民進黨

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