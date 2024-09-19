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強化全球攬才！　持「全球菁英卡」居留台灣1年即可申請永居

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲為提升台灣人才競爭力，國發會推動方案強化全球攬才，持「全球菁英卡」居留台灣1年即可申請永居。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國發會19日於行政院會報告「國家人才競爭力躍升方案」，行政院長卓榮泰表示，為落實國家希望工程的投資人才政策，本方案將透過「強化國家未來人才競爭力」及「全球攬才」兩大主軸，推動6大策略，包括將修訂攬才相關法規，規劃持有全球菁英卡者，居留1年即可申請永居，以充裕質優量足的人才。

卓榮泰說，人才是國家的根本，是經濟跟產業發展的關鍵，為因應AI人工智慧及數位轉型的關鍵挑戰，也加速創新驅動的經濟發展模式，實現總統賴清德創新繁榮台灣的國政願景，讓台灣持續在全球經濟繁榮扮演關鍵力量，政府必須擴大對人才的投資、培育，延攬國際人才。

卓榮泰指出，本方案分為「強化國家未來人才競爭力」及「全球攬才」兩大主軸，推動6大策略，預計到2028年累計培育人工智慧跨領域人才45萬人次，並新增12萬名國際專業人才與8萬名國際技術人員，請國發會協助各部會積極推動落實各項計畫及措施，充裕下階段國家發展所需的人才，打造台灣的競爭優勢。

國發會指出，在強化國家未來人才競爭力方面，面對數位及淨零雙軸轉型趨勢，促使重點產業人才需求殷切，政府將以多元管道培育AI、綠領及跨域人文數位人才，同時為厚實人文社會底蘊培育數位技能，亦將透過精進全人的數位能力，推動相關政策強化人文及社會素養，並擴招國際生及補助本國青年赴海外研究等方式，開拓人才國際視野，有效回應經濟與社會發展之人才需求，培養具國際化思維之人才，提升人才競爭力。

在全球攬才方面，為因應勞動力短缺及國際競逐人才激烈，政府除將鎖定國家重點產業所需國際人才，更積極主動向全球攬才外，其中，近期將修訂攬才相關法規，規劃持全球菁英卡者，居留1年即可申請永居；研議針對世界排名百大學士以上畢業生或畢業僑外生尋職期間核發個人工作許可，在台自由工作。

此外，鄰近國家陸續推動吸引數位遊牧人才政策，方案中亦將推動數位遊牧簽證及一站式服務。另，為填補產業技術人力缺口，將調查產業缺工情形，擴大中階技術工作範疇，並請移工留才久用服務中心，加強宣導及就業媒合，協助產業留用優質的技術人力。

國發會強調，本方案將會同經濟部、教育部、勞動部及各相關部會合力推動，後續國發會亦將定期掌握進度，加強跨部會聯繫與整合，以提高我國人才的質與量，促進產業與經濟發展，提升國家整體競爭力。

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