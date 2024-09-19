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國土法綠委不挺！　藍委要卓榮泰落實「誠意溝通」承諾

▲▼行政院長卓榮泰接受媒體訪問。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰接受媒體訪問。（圖／行政院提供）

記者崔至雲／台北報導

國土計畫法原訂明年4月30日上路，因牽涉廣泛仍紛擾不斷，22位民進黨立委18日召開記者會，呼籲行政院先溝通。對此，國民黨立委李彥秀諷刺，過去民進黨委員還保留一些情面，這次根本不是「公開造反」，已經到了「動搖黨本」的地步，呼籲行政院長卓榮泰落實「誠意溝通、人民優先」的承諾。

李彥秀指出，五二〇新政府上台，卓榮泰成為賴清德首任行政院長，其中最大的理由「卓榮泰過去以溝通與協調能力見長，」在面對三黨不過半、朝小野大的政治僵局，卓榮泰的溝通能力具有相當優勢；在台美關係部分，副總統蕭美琴駐美超過三年，又熟悉蔡英文政府外交運作，是相當理想溝通人選；在民進黨內部分，賴清德兼任民進黨主席，本來就可以發揮黨政溝通平台的角色。看似一個完美「鐵三角」的溝通架構，卻在執政剛滿百日就頻頻出包。

針對台美關係部分，李彥秀分析，賴清德一直強調，選後沒有「疑賴論」，反而更加深「此地無銀三百兩」的疑慮；號稱台美關係史上最好，但是最急迫的戰機與武器交貨延宕問題，始終未見改善；連一向友台的美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲，都撰文提醒賴政府「多與美方溝通。」期盼民進黨朝野溝通無異緣木求魚，就連「黨內」以及「民意」溝通也是問題重重。

李彥秀提到，賴政府上任一個月，就傳出內外溝通不良，卓內閣被黨內譏為「外星人內閣」，總召柯建銘更當面洗臉財經部長，罵完閣員就走人，根本懶得聽解釋。兩個多月過去了，情況完全沒有改善反而越來越惡化，逼得賴清德作為黨主席還需要另闢「二軌」便當會進行黨內溝通。

對於多位民進黨立委昨日召開記者會呼籲行政院強推的「國土規劃法」應暫緩，李彥秀說，過去民進黨委員還保留一些情面，黨內罵罵就算了，昨天22位綠委聯名召開記者會，已經不是「公開造反」的問題，近半數的綠委聯名，已經到了「動搖黨本」的地步，也驚動賴清德指示「行政院要整體評估」。

李彥秀認為，從電價政策、新青安貸款衍生的限貸令、四位經濟顧問痛批經發會、綠能地方槓中央，到現在「國土規劃法」，賴政府與卓內閣恐怕罹患嚴重「末稍神經」病變，政院連開二次跨部會會議，才知道地方不支持；22位綠委聯名反彈，賴清德才緊急出面講話，這樣的反應機制，真的很難與「行動創新AI內閣」聯想在一起。

李彥秀再說，五二〇卓榮泰就職時強調「誠意溝通、人民優先」的，但顯然，民進黨誤把「敵意當誠意」「內宣當溝通」，政院明年度媒體宣導預算增加暴增65%，總計編列將近15億元。但99%農會反對的國土規劃法，內政部仍要強渡關山硬推，力拚「頭過身就過」，民進黨22位委員，難道不知道聯名記者會，對賴清德以及執政團隊的傷害嗎？當然知道，但顯然內部溝通的管道早已中斷。

李彥秀說，過去八年，民進黨完全執政，行政院將立法院當成橡皮圖章，所有立法都是碾壓通過，新國會三黨不過半，對在野黨不假詞色也就算了，執政團隊仍將民進黨委員當成「塑膠」，當成沒有意見的「乖乖牌」，當成聽話的「投票部隊」，自然引起綠營內部的強烈反彈，立法委員如此，經濟顧問如此，派系利益更是如此。

李彥秀提醒民進黨政府，十月（可能）調漲電價，以及明年開徵，2030倍增的碳費將是下一個引爆點，不想成為「外星人內閣」、「恐龍神經內閣」，請卓榮泰真的落實「誠意溝通、人民優先」的承諾。
 

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