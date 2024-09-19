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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰喊話編73億建「打詐生態系」　賴士葆轟：政府才是詐騙集團

▲▼行政院長卓榮泰接受媒體訪問。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰16日表示，明年度中央政府將編列73億預算用於打詐，希望透過嚴謹的法律、更多的預算，與民間單位全面合作，建立完善「打詐生態系」。對此，國民黨立委賴士葆今（19日）表示，2022年「打詐國家隊」才編列14.7億，結果10億拿來場地整修，現在又要編73億，號稱要比歹徒的科技先進，恐怕政府想比歹徒領先的不是技術，而是詐術，讓民眾懷疑政府才是詐騙集團。

卓榮泰16日表示，中央政府為進一步加強打詐，將編列73億的預算，加強投入。從民調看來，打詐是國人最關心的問題之一，因此在總統賴清德的要求下，他們的責任更加重大，希望能透過更嚴謹的法律、更多的預算，與民間單位全面合作，加強科技執法，反詐宣導及金融機構臨櫃關懷服務等作為，打造更完善的打詐生態系。

對此，賴士葆表示，明年度中央政府將編列73億預算建立「打詐生態系」，但2022年成立「打詐國家隊」才編列了14.7億，結果其中10億拿來場地整修。

賴士葆說，現在又要編73億，其中又是大量的要採購設備，號稱要比歹徒科技先進，政府過去查緝詐騙集團，到底查了多少科技設備，不妨列出來大家笑一笑，恐怕政府想要比歹徒領先的不是技術，而是詐術，73億讓民眾懷疑，政府才是詐騙集團。

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼外交部長林佳龍 立委賴士葆 質詢 行政院長卓榮泰立法院備詢 外交國防組。（圖／記者屠惠剛攝）

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