金門開放陸客、陸生有望？　邱垂正訪陳玉珍表態「樂觀其成」

▲邱垂正（中）選在立法院開議之前，特地前往拜訪金門立委陳玉珍（左）。（圖／陳玉珍提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院第二會期明日開議，陸委會主委邱垂正今（19日）特地前往拜訪金門立委陳玉珍，說明未來陸委會各項工作重點及下年度預算。對於陳玉珍關切的開放陸客到金門旅遊，以及陸生到金門就讀等議題，邱垂正均表達樂觀其成的態度。

邱垂正指出，有關即將來到的陸客遊金門首發團，陸委會會全力配合相關作業，儘速完成審查讓其成行。他也歡迎陸客團能多到金、馬等離島地區觀光旅遊。

陳玉珍則向邱垂正提到，在陸客團順利來金旅遊後，陸客自由行也要趕緊作業，讓陸客不論透過團體旅遊或自由行，都能夠感受金門美麗的戰地風光。陳玉珍說，就像談話時邱主委手中這杯由金門文創業者所做的高粱酒奶茶，一定要到金門才能喝得到它的醇香。

另外，陳玉珍也指出，除開放陸客遊金外，開放陸生赴金就讀大學一事自己相當重視，也希望陸委會能積極推動促成此事。邱垂正對此回應，總統賴清德在就職演說中就有談到，歡迎大陸學位生來台就學，因此陸委會對開放陸生赴金就讀大學也同樣抱持樂觀其成的態度。

最後，陳玉珍強調，金門是兩岸互動交流頻繁的地方，與陸委會的業務也最為密切，邱垂正在金門大學執教多年，在金門設籍已經超過16年，可算得上是道地的「金門鄉親」，她相信邱對金門鄉親關心的事情絕對會放在心上，也期盼邱所帶領的陸委會能真正為金門的發展出路著想，為金門經濟繁榮來努力。