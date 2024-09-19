藍白退席杯葛「2758號決議不涉台」　時力：親中標籤真的不是別人硬貼

▲時力呼籲藍白對2758號決議勇敢表態。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國、澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議。民進黨團18日也在朝野協商中以臨時動議方式提出，但立法院長韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，與藍白黨團陸續離開，皆未回應該議題。時代力量表示，政黨之間，對內可以相互競爭，對外應該團結一致，這是朝野各黨應有的共識。藍白的親中標籤從來不是大家硬貼上的，而是兩黨一次又一次應和中國，才讓標籤越黏越緊，請藍白兩黨，不要站在主流民意的對立面。

時代力量表示，前幾日就呼籲立法院在新會期，應該儘速通過「反對中國扭曲聯大 2758 號決議」的決議，回應國際社會，捍衛臺灣主權。沒想到立法院黨團協商時，當民進黨團提出討論聯大 2758 號決議時，藍白黨團以「退席」來杯葛討論。

時代力量說明，立法院召開黨團協商，討論開議日相關事宜。民眾黨團希望在23或24日加開院會，針對能源配比及電價政策，進行專案報告及質詢，國民黨也贊成。民進黨則於臨時動議提出希望朝野討論聯大 2758 號決議，但在藍白離席，韓國瑜院長宣布協商不成散會，沒有作出任何具體決議。

時代力量認為，臺灣因為中國刻意扭曲聯大2758號決議，參與國際組織困難重重，如今 IPAC 與澳洲、荷蘭等國，陸續站出來，透過國會決議力挺臺灣，臺灣、立法院又怎能不支持臺灣的主權？既然國民黨、民眾眾黨都可以討論要不要進行能源、電價的專案報告，為何不願意討論捍衛主權的決議？

時力直言，國民黨、民眾黨身上的親中標籤，從來都不是大家硬貼上的，而且藍白兩黨用一次又一次的行動應和中國，才讓標籤越黏越緊，請藍白兩黨，不要站在主流民意的對立面，不要站在臺灣主權的對立面，正面回應「反對中國扭曲聯大 2758 號決議」，捍衛臺灣主權，做一個忠於臺灣人民的在野黨。

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。對此，藍營回應，外交最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

而，繼澳洲後，荷蘭國會日前也以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。相關倡議內容包含譴責中共扭曲2758號決議文打壓台灣的外交、聯大2758號不建立中國擁有對台主權、支持台灣參與聯合國等國際組織、並要求荷蘭政府在歐盟內尋求對這樣做法的支持。

民進黨團昨在朝野協商時不斷提出臨時動議，希望立法院能響應澳洲、荷蘭國會的「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議。但韓國瑜宣布散會後立即與藍白黨團幹部離開，徒留民進黨團幹事長吳思瑤一個人持麥克風嘲諷，有這麼害怕2758號決議嗎？

