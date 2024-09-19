　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白退席杯葛「2758號決議不涉台」　時力：親中標籤真的不是別人硬貼

▲▼時力呼籲藍白對2758號決議勇敢表態。（圖／時代力量提供）

▲時力呼籲藍白對2758號決議勇敢表態。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國、澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議。民進黨團18日也在朝野協商中以臨時動議方式提出，但立法院長韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，與藍白黨團陸續離開，皆未回應該議題。時代力量表示，政黨之間，對內可以相互競爭，對外應該團結一致，這是朝野各黨應有的共識。藍白的親中標籤從來不是大家硬貼上的，而是兩黨一次又一次應和中國，才讓標籤越黏越緊，請藍白兩黨，不要站在主流民意的對立面。

時代力量表示，前幾日就呼籲立法院在新會期，應該儘速通過「反對中國扭曲聯大 2758 號決議」的決議，回應國際社會，捍衛臺灣主權。沒想到立法院黨團協商時，當民進黨團提出討論聯大 2758 號決議時，藍白黨團以「退席」來杯葛討論。

時代力量說明，立法院召開黨團協商，討論開議日相關事宜。民眾黨團希望在23或24日加開院會，針對能源配比及電價政策，進行專案報告及質詢，國民黨也贊成。民進黨則於臨時動議提出希望朝野討論聯大 2758 號決議，但在藍白離席，韓國瑜院長宣布協商不成散會，沒有作出任何具體決議。

時代力量認為，臺灣因為中國刻意扭曲聯大2758號決議，參與國際組織困難重重，如今 IPAC 與澳洲、荷蘭等國，陸續站出來，透過國會決議力挺臺灣，臺灣、立法院又怎能不支持臺灣的主權？既然國民黨、民眾眾黨都可以討論要不要進行能源、電價的專案報告，為何不願意討論捍衛主權的決議？

時力直言，國民黨、民眾黨身上的親中標籤，從來都不是大家硬貼上的，而且藍白兩黨用一次又一次的行動應和中國，才讓標籤越黏越緊，請藍白兩黨，不要站在主流民意的對立面，不要站在臺灣主權的對立面，正面回應「反對中國扭曲聯大 2758 號決議」，捍衛臺灣主權，做一個忠於臺灣人民的在野黨。

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。對此，藍營回應，外交最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

而，繼澳洲後，荷蘭國會日前也以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。相關倡議內容包含譴責中共扭曲2758號決議文打壓台灣的外交、聯大2758號不建立中國擁有對台主權、支持台灣參與聯合國等國際組織、並要求荷蘭政府在歐盟內尋求對這樣做法的支持。

民進黨團昨在朝野協商時不斷提出臨時動議，希望立法院能響應澳洲、荷蘭國會的「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議。但韓國瑜宣布散會後立即與藍白黨團幹部離開，徒留民進黨團幹事長吳思瑤一個人持麥克風嘲諷，有這麼害怕2758號決議嗎？
 

ET快訊
飛官今年大批離退潮？　空軍曝現況
黎巴嫩對講機爆炸「威力比BB Call猛」　多地濃煙狂竄畫面
小甜甜認「演藝工作全沒了」！　被控交往車手首回應
床邊女乾屍！　日曆停在2023年11月
快訊／黎巴嫩呼叫器爆炸！　金阿波羅董事長赴國安站調查
快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶
海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不
快訊／15號颱「蘇力」生成　最新路徑曝
石班瑜離世　49字道別「去另一個世界開錄音棚」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

2026拚高雄市長「蹽落去」！　柯志恩自爆去年已在鼓山買房

美援過期彈藥、發霉防彈衣　軍方：還有重要項目不便細說

藍白退席杯葛「2758號決議不涉台」　時力：親中標籤真的不是別人硬貼

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

「台灣DIU已跟美國對口」　顧立雄：聚焦無人機、反制無人機、AI

卓榮泰喊話編73億建「打詐生態系」　賴士葆轟：政府才是詐騙集團

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

顧立雄「共軍不斷驗證攻台、抗擊外軍」　反應時間可能不如過去久

海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

萌妹甜笑稱生肖「屬爸爸」　他被撩得嫑嫑：親一個♥

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

台東12人吃「蝸牛小米粽」中毒3死！死者到院症狀曝：口鼻全是分泌物

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

2026拚高雄市長「蹽落去」！　柯志恩自爆去年已在鼓山買房

美援過期彈藥、發霉防彈衣　軍方：還有重要項目不便細說

藍白退席杯葛「2758號決議不涉台」　時力：親中標籤真的不是別人硬貼

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

「台灣DIU已跟美國對口」　顧立雄：聚焦無人機、反制無人機、AI

卓榮泰喊話編73億建「打詐生態系」　賴士葆轟：政府才是詐騙集團

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

顧立雄「共軍不斷驗證攻台、抗擊外軍」　反應時間可能不如過去久

海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

快訊／國1高架「38歲男墜橋」倒臥草坪命危！　車停避車彎內

任天堂不忍了！開告《幻獸帕魯》侵權　網友不解：為啥等一年

白衣雙胞胎姊妹花「雙載左轉被撞飛」嚇呆坐地　拖鞋飛5米高

正職薪水比實習生低！　她一問完炸掉：差3000元

全紅嬋生氣了！抱娃躲雨遇狂粉窮追不捨　罕見罵人：別動

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

太平洋盃運動舞蹈錦標賽花蓮登場！180隊競技列國手選拔積分

海灘被外地業者插滿陽傘！大武崙沙灘「墾丁化」　當地人超怒

不學乖！違規被拔車牌竟再購買假車牌上路　南警舉發拖吊法辦！

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋！聯名陳耀訓推炸彈奶酥麵包

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

金阿波羅呼叫器「不到中國設廠」原因曝　美方軍情合作

陸取消34項台灣農產品免稅　農業部：損失有限

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

陸委會證實台塑高階人員在陸被邊控

海基會秋節台商座談　同時邀請大陸、亞洲台商

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

死刑釋憲週五宣判！　洪孟楷喊話大法官：別當撕裂台灣的千古罪人

藍不甩國際挺台決議「會造成緊張關係」　黃捷：選你們當立委要幹嘛？

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

更多熱門

相關新聞

陸北斗衛星網再加入兩顆衛星 30年間完成自主導航系統擺脫依賴

陸北斗衛星網再加入兩顆衛星 30年間完成自主導航系統擺脫依賴

大陸今（19）日在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠徵一號上面級，發射第五十九顆、第六十顆北斗導航衛星。據了解，衛星定位及導航系統為日常生活及軍事用途上重要的科技應用技術，在GPS系統或格洛納斯系統被美俄掌握的情況下，大陸自1994年開始啟動北斗一號系統建設，直至2020年正式完成組網，擺脫定位依賴。

2026拚高雄「蹽落去」　柯志恩自爆已在鼓山買房

2026拚高雄「蹽落去」　柯志恩自爆已在鼓山買房

午後對流雨彈襲2地　明起雨更多「下最大時間曝」

午後對流雨彈襲2地　明起雨更多「下最大時間曝」

即／黎巴嫩呼叫器爆炸！金阿波羅董事長赴國安站調查

即／黎巴嫩呼叫器爆炸！金阿波羅董事長赴國安站調查

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

關鍵字：

中國台灣2758號決議台海局勢立法院聯合國國民黨民眾黨民進黨澳洲荷蘭

讀者迴響

熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　網兩派看法

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮廟做法事鎮壓

即／闖平交道遭區間車撞飛　男頭變形腦漿溢出亡

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」她曬百萬鑽戒

桌上月餅突「呼叫器式爆炸」！　一家三口嚇壞

嫁94歲病翁！54歲女律師1年後當「收屍隊」奪產

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面