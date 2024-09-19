2026高雄市長若無「藍白合」必死無疑　柯志恩：議員選區可以談

▲柯志恩身兼國民黨高雄市黨部主委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，國民黨中央定調僅針對司法程序正義力挺，不強硬打柯，不過，黨內市議員卻頻頻砲火猛攻柯文哲，是否影響未來任何可能的「藍白合」？國民黨立委柯志恩今（19日）接受專訪時認為，身為黨內選高雄市長呼聲最高人選，若藍白在高雄市長選舉各推候選人，那麼分票的結果就是必死無疑，因此一定要爭取最大公約數。

柯志恩分析高雄市長陳其邁的高支持度，肯定陳其邁經營市政非常認真，但民調再高，2026選的人也不是他了，「『邁』向中央， 我『志』在高雄」，陳其邁可能進軍中央當行政院長，「我不知道，但要扶起民進黨下一個候選人確實是他必須努力的方向」，陳其邁聲勢這麼大，也的確做得虎虎生風，但選的人不是他。

柯志恩指出，新北市長侯友宜第一屆聲勢高，光芒也沒辦法分給其他藍營新北立委選將，都說立委跟執政縣市首長有關聯，但事實上，還是要看整體趨勢，即使民進黨立委許智傑一直說自己跟陳其邁是同學，但許智傑依舊不是陳其邁啊！首長高支持度不見得投射過來。

柯志恩續指，桃園市前市長鄭文燦下場歷歷在目，綠營桃園立委全掉，陳其邁不能失這局，民進黨很會選舉，不可能失掉高雄。綠營每個人都很強，資源那麼多，自己去原縣區敬酒，有民眾看到都直接罵「車輪牌不用來」，尤其民進黨這幾個人都在經濟委員會，資源可以說是相當豐富。

關於民眾黨是否在高雄推出市長候選人，柯志恩則說，目前看不出來，民眾黨要先解決民眾黨主席柯文哲問題，當然小黨要生存，民眾黨在各區可能會提出議員參選人，而藍白希望未來有合作空間，因此還需要詳談，若有些名額有彈性都可以討論。

話鋒一轉，柯志恩強調，但如果藍白各推市長候選人，分票分出去，選舉則都必死無疑，一定是民進黨得利，因此必須爭取最大公約數，她身為國民黨高雄市黨部主委雖會以顧自己的議員為優先，但有些選區還是會有空間的。

