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民調通殺高雄綠5將！柯志恩點評實力高低　指未表態的潘孟安才是強敵

▲▼立委柯志恩 蘇巧慧 羅廷瑋舉辦 專任運動教練永續發展 公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩一一點評民進黨對手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

據《TVBS》公布最新「2026高雄市長可能人選民調」顯示，目前民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或是前勞動部長許銘春，不論誰參戰，支持度都輸國民黨立委柯志恩。柯志恩今（19日）接受專訪時也點評這五位對手，但她認為實力都不容小覷，尚未表態的總統府秘書長潘孟安，則是帶著賴清德的兄弟之情，會是強敵對手。

柯志恩今日接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪時坦言，看到民調時有點驚訝，2022年參選高雄市長時，民調是從15%起跳，最後得票結果卻有40%，南部的支持度比較難測出，因為不像北部很常收到民調電話，「濁水溪以南的民調看看就好」。

柯志恩進一步分析民調，一開始做民調一定是從知名度開始，民進黨立委林岱樺深耕高雄很久了，民進黨資深立委邱議瑩行事風格更是為人所知，而自己選過高雄市長，所以照片有被印在選票上過，選民有看過會比較有印象，自己在全區知名度上因此有佔點便宜。

柯志恩指出，民進黨解讀民調也會認為是機構效應，距離選舉還有兩年多，目前都還沒有整合、大家各自在選區努力，如果整合後該候選人的民調一定會提高。柯志恩感嘆，國民黨在高雄市處於弱勢，沒有樂觀本錢，因此自己每次被問到怎麼看對手，都只能說尊重，畢竟任何地方都會被放大解讀，行事得小心；她強調，民進黨很會選舉，TVBS民調雖具公信力，但數字背後還有很多空間，不會認為這就是結果。

柯志恩說，民進黨立委賴瑞隆是監察院長陳菊嫡系；民進黨立委許智傑當過鳳山市長，鳳山是最大行政區，現在人口約37萬人，許走得很勤，也已經宣布，每次都跟高雄市長陳其邁黏緊緊。勞動部前部長許銘春跟陳菊關係也近；邱議瑩與陳其邁有革命情感，其實跟賴清德總統關係也好，「這些雖然都是陳菊系統，跟陳其邁系統彼此之間是否有（扞格）？陳菊嫡系是否能夠獲得陳其邁支持？陳其邁是南霸天會不會埋單？」

柯志恩直言，政黨拿到政權久了，很多事情就會出來，看看2022年屏東縣長的綠營初選，屏東縣長周春米和立委莊瑞雄、鍾佳濱初選，莊、鍾後來有挺周嗎？黨內刀刀見骨，對外團結這事情不一定發生，派系壁壘分明，不同選舉已經看到有些不如想像，第三任總統由民進黨又當總統時更不一定是這樣，這是人性。

至於民進黨立委黃捷是否可能參選高雄市長，柯志恩搖搖頭，檯面上這幾個表態參選的綠營人士都比黃捷資深，難道黃捷擺得平嗎？即便黃捷出來會造成話題，但從務實面來說她不會是民進黨的選項。

柯志恩坦言，潘孟安會是強敵對手，兩年前就有人告訴她，潘孟安帶著賴清德的兄弟之情，賴清德對這個兄弟有情有義。
 

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