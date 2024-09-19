藍不甩國際挺台決議「會造成緊張關係」　黃捷：選你們當立委要幹嘛？

▲立法院長韓國瑜昨召集黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國、澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議。民進黨團18日也在朝野協商中以臨時動議方式提出，但立法院長韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，並與藍白黨團幹部陸續離開，皆未回應該議題。綠委黃捷表示，藍白無視國際上「聯合國第 2758 決議不涉及台灣地位」的決議文，藍營更稱「這個決議會造成緊張關係」，但如果因挺台造成中國單方面不開心，就忽視國際社會挺台聲音，那人民選你們當立委到底要幹嘛？

黃捷表示，立法委員為國家利益發聲，是天經地義的事。但是，當中國不斷扭曲聯合國 2758 聲明、阻撓台灣參與國際組織、剝奪台灣參與國際社會權益時，台灣當然必須澄清！黨團協商時，民進黨團提出，希望不分政黨，朝野響應國際上「聯合國第 2758 決議不涉及台灣地位」的決議文，不料，韓國瑜院長連聽都不肯聽，直接宣布散會，藍白代表也馬上離席，國民黨團的理由是：「這個決議會造成緊張關係」。

黃捷批評，這個理由很荒謬，藍白代表轉身離去更顯心虛。想請問藍白的委員們：如果因為替台灣發聲、造成中國單方面不開心，就避而不談，甚至忽視國際社會聲援台灣的聲音，那人民選出你們當立法委員到底要幹嘛？

黃捷直言，事實上，「聯合國第 2758 決議不涉及台灣地位」是一個事實陳述，完全不涉及任何立場。國際上澳洲、荷蘭國會相繼通過聯大第2758號決議文不涉台的決議，世界逐漸注意到台灣時，國民黨和民眾黨的態度是視而不見、直接離席，相信台灣人都能看的很清楚。台灣的處境一直很艱難，朝野要能團結對外，才能站穩世界。

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。對此，藍營回應，外交最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

而，繼澳洲後，荷蘭國會日前也以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。相關倡議內容包含譴責中共扭曲2758號決議文打壓台灣的外交、聯大2758號不建立中國擁有對台主權、支持台灣參與聯合國等國際組織、並要求荷蘭政府在歐盟內尋求對這樣做法的支持。

民進黨團昨在朝野協商時不斷提出臨時動議，希望立法院能響應澳洲、荷蘭國會的「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議。但韓國瑜宣布散會後立即與藍白黨團幹部離開，徒留民進黨團幹事長吳思瑤一個人持麥克風嘲諷，有這麼害怕2758號決議嗎？

