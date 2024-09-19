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抖音零食「蠟瓶糖」爆致癌風險！網購平台「改名繼續賣」

從中國抖音紅到台灣的零食「蠟瓶糖」，最近在市面上被大量販售，由於成分恐添加致癌物工業蠟，食藥署已勒令禁止販售。（圖／翻攝自天貓商城）

▲從中國抖音紅到台灣的零食「蠟瓶糖」，最近在市面上被大量販售，由於成分恐添加致癌物工業蠟，食藥署已勒令禁止販售。（圖／翻攝自天貓商城）

圖文／CTWANT

從中國抖音紅到台灣的零食「蠟瓶糖」，最近在市面上被大量販售，由於成分恐添加工業蠟及色素，對人體具有健康疑慮，因此我國衛福部食品藥物管理署勒令，台灣禁止販售蠟瓶糖，違者最重可開罰300萬元。對此，不少網友發現，有部分賣家竟悄悄將此款零食改名為「蠟皮糖」，換個套路接著賣。

最近中國一款零食「蠟瓶糖」在網路上掀起潮流，不僅外觀色彩繽紛、造型百變吸睛，咬開還會有各式水果味糖漿在口中「爆漿」，加上許多網紅吃播推薦，成為小學生們蔚為風潮的獵奇零食。

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不過蠟瓶糖卻被爆出，內含的成分不但不明，且還恐添加具罹癌風險的「工業蠟」，以及危害健康的人工色素，甚至一度出現在台灣的網購平台販售。

針對蠟瓶糖的食安疑慮，我國食藥署昨（18日）表示，目前並無蠟瓶糖的邊境報驗紀錄，代表市面上流竄的蠟瓶糖，均是違規產品，若民眾發現有業者違法兜售，可向當地衛生局或撥打食安專線1919檢舉；另違者可依《食品安全衛生管理法》處3萬至300萬元罰鍰。

食藥署開鍘蠟瓶糖，但有網友發現，部分賣家竟偷偷將商品更改為「蠟皮糖」、「蠟豆糖」，試圖躲過檢舉繼續販售，且改名時間相當一致，引起網友質疑，背後業者是否為同一人，「這麼有志一同，背後老闆應該是同一個吧？」

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