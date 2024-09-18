22歲義大利女「活埋親生孩子」去度假　狗一挖驚見2具嬰屍

▲彼得羅里尼在活埋孩子後，到紐約旅遊。（圖／X）

圖文／CTWANT

義大利22歲女子彼得羅里尼（Chiara Petrolini）生下嬰兒後，親手殺死了孩子埋入住家花園裡，2天後與家人一起去紐約度假，豈料幾天後家中的狗挖出屍體，事件才被揭發。對此，檢察官指除了女子之外，沒有人知道她懷孕的事，無論是家人、孩子的父親還是朋友，目前女子正因故意殺人和隱藏屍體罪名接受調查。

據《太陽報》報導，事發於義大利特拉韋爾塞托洛（Traversetolo）的別墅中，彼得羅里尼祖母的狗挖出孩子屍體，警方獲報後趕到現場展開調查，在花園裡發現埋有2名新生嬰兒的屍體，經DNA測試確認她是其中一名男孩的母親。

據調查人員稱，女子在懷孕第40週時發現懷有第一個孩子，並於8月7日在家中自行分娩，目前第2個孩子仍在檢查中，已知出生一年多。她在殺死了孩子後，將其埋在花園裡，2天後逃離家，與家人一起去紐約度假。

警方隨後把她逮捕，在調查期間發現彼得羅里尼在Google上搜尋「如何墮胎」。檢察官達維諾（Alfonso D'Avino）指出，可以確定的是，這名22歲女孩的父母以及與這名年輕女子同齡的新生兒父親沒有參與其中，且除了女孩之外，沒有人知道她懷孕的事，無論是家人、孩子的父親還是朋友。對此，死嬰父親的母親坎羅西（Sonia Canrossi）說，兒子對懷孕一無所知，如果他們有注意到的話，會撫養這個孩子。

彼得羅里尼正在學習法律，住在家裡擔任保姆，並在當地教會幫忙，據透露，當她發現自己懷孕後，就開始挨餓，認為這樣她就不會發胖，也可以掩蓋懷孕事實。目前彼得羅里尼正因故意殺人和隱藏屍體罪名接受調查。

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