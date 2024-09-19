全紅嬋生氣了！抱娃躲雨遇狂粉窮追不捨　罕見罵人：別動

▲全紅嬋回到家鄉後，走到哪都有狂粉窮追不捨，嚴重影響她的生活，近日她罕見動怒罵人了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸跳水選手全紅嬋在巴黎奧運奪下金牌後，一舉一動都被受關注。日前才傳出全紅嬋的家鄉變觀光景點，最近她抱著小孩躲雨遭狂粉窮追，有圍觀人群疑似想伸手摸一把，讓全紅嬋罕見發火罵人。

微博上瘋傳一段全紅嬋生氣了的影片，畫面中全紅嬋抱著一個小女孩，在雨中狂奔向一輛黑色轎車，她的後方疑似有不少人在追她；全紅嬋要上車前，還能見到有圍觀人群想伸手摸他們，此舉讓脾氣好的全紅嬋也發火，臉色凝重並轉過頭怒斥「別動」。

大票網友見全紅嬋很少這麼生氣，都很不捨她根本沒有私人空間，紛紛留言表示很心疼，「到底為何要去打擾她和她的家人？不能給她點空間嗎？」「全紅嬋是跳水金牌，但她也是個需要私生活的人」、「拜託別再打擾她，怎麼為國爭光還要被搜擾啊」。

▲全紅嬋近日回廣東湛江市麻章區邁合村探親，吸引大量遊客進村圍觀。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，全紅嬋奧運跳水奪金後，她的家鄉廣東湛江市麻章區邁合村竟變觀光景點，還有當地旅遊業商家打著全紅嬋知名度，祭出旅遊套餐行程，表示會帶旅客參觀當地景點，還會到全紅嬋家門口打卡。

這些行為其實已經嚴重影響全紅嬋和她的家人，他們不堪吵鬧，到了晚上還要站在圍欄處向大家喊話，請粉絲白天再來。

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