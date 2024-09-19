　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用過BB Call的人都幾歲了？　掀大批網友討論

BB Call。（示意圖／達志／路透社）

▲BB Call（右）。（示意圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

黎巴嫩真主黨成員的訊息呼叫器（俗稱BB Call）17日下午集體爆炸事件，造成至少12人死亡。這起事件讓這項曾經在1990年代的台灣大為流行的通訊器材重回大眾視野。有年輕網友就提問「用過BB Call的人至少幾歲了？」引起一票網友分享回憶。

由於黎巴嫩真主黨成員使用的通訊呼叫器（台灣稱BB Call）於當地時間17日傳出「同時爆炸」，導致至少12人死亡，數千人受傷。一時之間讓公眾重新關注起這項在1990年代的台灣大為流行的通訊器材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件發生後，有網友此前在PTT上發問，「BBCall不是早被淘汰的三四十年前的東西嗎？」、「為什麼還在用這麼落後的通訊產品？」得到網友回應，「怕智慧手機被竊取資料」、「以為落後就不會被新技術搞」、「被動性設備 不用怕會回傳位子給美國」。

另外還有網友提問，「用過BB Call的人至少幾歲了？」提到此前遇到親戚告訴她「以前很愛用BB Call」，讓從沒見過BB Call的她不知如何回應。也有大批網友參與討論，認為30多歲的人應該就有看過，但是真正要「使用過」，恐怕如今年紀都已經40歲往上了。

胸腔內科醫師蘇一峰還在臉書分享，認為「醫師」可能是台灣最後一批堅持使用BB call的族群，根據蘇醫師解釋，部分舊型的心臟節律器會受電波的干擾，所以醫院會讓醫師使用BB call聯絡，他自己在擔任實習醫師的時候，醫院還有發給實習醫師BB call以備聯繫。蘇一峰還提到，日本漫畫《醫龍》第1集就有提到上述情形，還有2000年的公視電視劇「大醫院小醫師」中，演員扮演的醫師、醫學院生們也是普遍使用BB call，都是這種情況的體現。

延伸閱讀
婆婆「擦廚房濕巾」包料燉雞湯　人妻崩潰喊噁：我胃痛還加辣！驚恐怕被下毒
月薪45萬降到31萬！獎金也被扣發　投行女高層不爽怒告…結局曝光
女生「幫付停車費」暈爆？　他點出關鍵：這是一種禮貌

ET快訊
百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！
黎巴嫩「對講機再爆炸」　呼叫器案喪禮一聲巨響3死10傷
石班瑜病逝　驚人身世曝光
iPhone 16 Pro首開箱來了！　科技達人曝心得
陸停止台34農產品免徵進口關稅　國台辦「支持」痛批台獨害台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／01:10花蓮秀林規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／地牛翻身！花蓮01：10發生地震　台北有感搖晃

用過BB Call的人都幾歲了？　掀大批網友討論

3寶媽抱怨尪「一直誇」其他女性　網怒轟：只是還沒外遇而已

快訊／23:09台灣東部海域規模5.1「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／葡萄桑掃台灣「風雨夜襲」6縣市大雨特報　明天雨更猛

北部「爆雷過境」夜空閃一下傳爆炸聲　PTT鄉民：有奇怪震動低鳴

《八尺門》借漁船四處碰壁！追劇迷必看「文學改編影視」特展揭秘

不是搥胸、用力咳嗽！醫師教心肌梗塞「1招自救」：讓心臟休息

快訊／機車闖平交道「遭區間車撞上」　林內＝斗六單線行車

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

萌妹甜笑稱生肖「屬爸爸」　他被撩得嫑嫑：親一個♥

台東12人吃「蝸牛小米粽」中毒3死！死者到院症狀曝：口鼻全是分泌物

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

小黃司機「換心」失敗負債　酷炫淚掏全身7千元捐出

快訊／01:10花蓮秀林規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／地牛翻身！花蓮01：10發生地震　台北有感搖晃

用過BB Call的人都幾歲了？　掀大批網友討論

3寶媽抱怨尪「一直誇」其他女性　網怒轟：只是還沒外遇而已

快訊／23:09台灣東部海域規模5.1「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／葡萄桑掃台灣「風雨夜襲」6縣市大雨特報　明天雨更猛

北部「爆雷過境」夜空閃一下傳爆炸聲　PTT鄉民：有奇怪震動低鳴

《八尺門》借漁船四處碰壁！追劇迷必看「文學改編影視」特展揭秘

不是搥胸、用力咳嗽！醫師教心肌梗塞「1招自救」：讓心臟休息

快訊／機車闖平交道「遭區間車撞上」　林內＝斗六單線行車

快訊／01:10花蓮秀林規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／地牛翻身！花蓮01：10發生地震　台北有感搖晃

金塊簽下大三元製造機衛少　美媒：該禁止他投三分球

Joeman開箱iPhone 16 Pro心得來了！「唯一缺點」跟以前一樣

「沃神」退休告別NBA與媒體業　下一步將回母校男籃當GM

海基會秋節台商座談聯誼　首邀大陸台商與亞洲台商共聚一堂

用過BB Call的人都幾歲了？　掀大批網友討論

黎巴嫩呼叫器爆炸　國安人士：境外帳號抹黑台灣，疑北京背後操作

外媒爆台積電美國廠已開始量產　首位客戶是蘋果

高雄機車「詭異麻花」交疊！　短褲妹驚坐分隔島啜泣

生活熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

即／23:09台灣東部海域規模5.1地震　最大震度2級

快訊／新熱帶低氣壓生成！最快明日變颱風　預測路徑曝

北部「爆雷過境」傳爆炸聲　鄉民：夜空閃一下

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

蝸牛粽7人23檢體送抵！北榮：血液先驗3種毒化物

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

用過BB Call的人都幾歲了？

不是搥胸、用力咳嗽！醫師教心肌梗塞1招自救

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

找到了！推車烤肉架來自「這間賣場」

3寶媽抱怨尪「一直誇」其他女性　網轟：只差沒外遇

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

更多熱門

相關新聞

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器釀爆炸傷亡，該呼叫器遭指來自台灣金阿波羅公司。國安團隊今天發現，事件發生後，就有多起來自境外的網路認知操作，試圖將該案與台灣連結，這些操作的背後，疑似有北京的影子。

即／黎巴嫩「對講機再爆炸」　呼叫器案喪禮上3死10傷

即／黎巴嫩「對講機再爆炸」　呼叫器案喪禮上3死10傷

製造爆炸BB Call廠商疑似空殼公司

製造爆炸BB Call廠商疑似空殼公司

即／製造爆炸BB Call？匈牙利廠商正式否認

即／製造爆炸BB Call？匈牙利廠商正式否認

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

關鍵字：

周刊王BB Call黎巴嫩真主黨爆炸

讀者迴響

熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

即／23:09台灣東部海域規模5.1地震　最大震度2級

即／闖平交道遭區間車撞飛　男頭變形腦漿溢出亡

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　網兩派看法

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」她曬百萬鑽戒

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了

iPhone 16 Pro首開箱來了！科技達人曝心得

快訊／新熱帶低氣壓生成！最快明日變颱風　預測路徑曝

日本正妹頻拍「露點擠奶」教學片　廠商怒檢舉

北部「爆雷過境」傳爆炸聲　鄉民：夜空閃一下

即／黎巴嫩「對講機再爆炸」　呼叫器案喪禮上3死10傷

石班瑜離世！周星馳發聲了

更多

最夯影音

更多

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面