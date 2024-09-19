用過BB Call的人都幾歲了？　掀大批網友討論

▲BB Call（右）。（示意圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

黎巴嫩真主黨成員的訊息呼叫器（俗稱BB Call）17日下午集體爆炸事件，造成至少12人死亡。這起事件讓這項曾經在1990年代的台灣大為流行的通訊器材重回大眾視野。有年輕網友就提問「用過BB Call的人至少幾歲了？」引起一票網友分享回憶。

由於黎巴嫩真主黨成員使用的通訊呼叫器（台灣稱BB Call）於當地時間17日傳出「同時爆炸」，導致至少12人死亡，數千人受傷。一時之間讓公眾重新關注起這項在1990年代的台灣大為流行的通訊器材。

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事件發生後，有網友此前在PTT上發問，「BBCall不是早被淘汰的三四十年前的東西嗎？」、「為什麼還在用這麼落後的通訊產品？」得到網友回應，「怕智慧手機被竊取資料」、「以為落後就不會被新技術搞」、「被動性設備 不用怕會回傳位子給美國」。

另外還有網友提問，「用過BB Call的人至少幾歲了？」提到此前遇到親戚告訴她「以前很愛用BB Call」，讓從沒見過BB Call的她不知如何回應。也有大批網友參與討論，認為30多歲的人應該就有看過，但是真正要「使用過」，恐怕如今年紀都已經40歲往上了。

胸腔內科醫師蘇一峰還在臉書分享，認為「醫師」可能是台灣最後一批堅持使用BB call的族群，根據蘇醫師解釋，部分舊型的心臟節律器會受電波的干擾，所以醫院會讓醫師使用BB call聯絡，他自己在擔任實習醫師的時候，醫院還有發給實習醫師BB call以備聯繫。蘇一峰還提到，日本漫畫《醫龍》第1集就有提到上述情形，還有2000年的公視電視劇「大醫院小醫師」中，演員扮演的醫師、醫學院生們也是普遍使用BB call，都是這種情況的體現。

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