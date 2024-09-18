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中國暴紅零食「蠟瓶糖」流竄台灣　她揭食安風險：有高致癌物質

▲▼ 蠟瓶糖。（圖／時代力量提供）

▲蠟瓶糖。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

中國大陸爆紅的糖果「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」受到關注，近期在台灣網購平台也可看到，但多數無標示成分，且未經許可販售，更有專家指出，相關成分疑似有工業用蠟、有致癌風險。對此，時代力量今（18日）表示，這是來源不明的「三無產品」，且便宜的蠟模更被懷疑是混用工業用蠟，有高致癌物質「多環芳香烴」，有些夜市已經偷偷販售，還上架蝦皮、露天等平台，難以追溯源頭，呼籲政府應加強對不明食品的邊境檢驗，才能徹底保障國人的飲食健康。

時代力量黨主席王婉諭表示，各大媒體平台都在討論一款叫做「蠟瓶糖」的網紅零食，它的外觀包覆著一層厚厚的蠟膜，內餡則是包裹著各式各樣五花八門的液態糖漿或果醬。不僅如此，更有許多網紅在抖音、小紅書等平台上進行吃播表演與推薦，導致外型十分鮮艷逗趣的零嘴，加上網紅的行銷手法，吸引不少台灣的家長與孩子入坑購買。

王婉諭指出，然而這款爆紅的網紅零嘴，卻存在不少食安問題，許多賣家與網紅聲稱，自家的蠟瓶外膜，是由「蜂蠟」所製成，甚至標榜「天然手作」，但是「蠟瓶糖」的成份一般民眾根本難以驗證，實際上收到的其實就是來源不明的「三無產品」，不僅無生產日期、無生產廠家，更沒有無生產地址，「這樣的東西你敢讓孩子吃嗎？」

王婉諭表示，便宜的「蠟瓶糖」真的是用蜂蠟製成的嗎？目前我國受氣候影響，荔枝、龍眼開花率低，間接導致蜂蜜產量大減八成，台灣到底哪裡來那麼多蜂蜜可以製成蜂蠟低價售出呢？因此就有人懷疑，蠟瓶糖的蠟膜，根本就是混用工業用蠟，這種工業用蠟含有高致癌物質「多環芳香烴」，完全無法做為食品直接食用。

王婉諭直言，像這類未經合法檢驗與申報的中國零食，其實早就已經不知不覺地流竄在你我身旁，先前新北市新莊區的思源夜市、苗栗縣頭份市的建國夜市等，這些零食都在地方偷偷販售，而且不只是實體販售，更有業者將這種「三無產品」上架蝦皮、露天等網購平台，讓民眾在不知情的狀況下輕易購買，直到爆發爭議後，才悄悄下架、抽換品名，根本無法追溯不法源頭。

王婉諭表示，必須提醒所有家長，平常應該要多注意孩子所吃的零食是否是這些來路不明的進口產品，避免孩子接觸到可能存在食安問題的食品。也要呼籲政府，中國資訊不透明，難以從對岸獲得相關進口食品的檢驗資料，所以更應該積極加強對不明食品的邊境檢驗，從源頭追溯，才能徹底保障國人的飲食健康。

針對該款糖果，衛福部次長林靜儀日前也提到，先不論食品標示問題，想想近年來蜂蜜產量銳減，有那麼大量且價格低廉的蜂蠟可以做零食販售嗎？且台灣好吃的當季新鮮食物這麼多，加工食品也經過食品安全與生產履歷的法律規範，種類多又安心，為什麼需要網購中國有食安疑慮的蠟和色素糖漿來吃呢？

林靜儀表示，目前已請食藥署了解此事，若有發現違法販售，可以直接向當地衛生局檢舉，依照《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第7條，中國大陸貨品非經經濟部公告准許輸入或專案核准輸入等，不得輸入，以及《食安法》第30條，輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。

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