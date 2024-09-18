禍首恐非蝸牛！小米粽奪3命　毒物專家點名「這食材」引發中毒

▲台東一名阿嬤以蝸牛、生豬肉等自製小米粽，疑似又沒煮熟釀成3死慘劇。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落18日驚爆集體食物中毒案，一共釀12人送醫，其中有3人搶救無效宣告死亡、4命危搶救中。經初步了解，事件起因為一位曾姓阿嬤於17日自製的小米粽，其內餡包有蝸牛、竹筍、豬肉和小米粉，其中蝸牛和五花肉都是生的，眾人吃了之後，陸續有人身體不適，在送醫途中失去呼吸心跳。對此，毒物專家、中國醫藥大學附設醫院急診毒物主任洪東榮指問題應出在生醃豬肉，應為生豬肉所引發的肉毒桿菌中毒。

曾姓阿嬤於17日下午3點自製了小米粽（原住民稱「阿粨」），其內餡包有蝸牛、竹筍、豬肉和小米粉，豈料阿嬤吃了後身體便開始不適，送醫宣告不治，家屬以為老婦病死，而後又拿出剩下的「小米蝸牛粽子」給前來弔唁的親友吃，沒想到眾人吃了之後，於18日凌晨3時許開始陸續出現嘔吐、抽搐症狀甚至昏迷，有人在送醫途中失去呼吸心跳，目前一共釀12人送醫，其中有3人搶救無效宣告死亡、4命危搶救中。

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據中時新聞網報導，洪東榮指問題應出在生醃豬肉，這道原住民特有的料理，過去就曾發生過類似的肉毒桿菌中毒案件，因肉毒桿菌分A、B、E等不同型別，且都有對應抗體的解毒藥，因此他建議疾管署應盡快從食物、人體採檢體確定型別，才能對症解毒，對仍在治療的病患進行解毒治療。

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