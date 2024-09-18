台東蝸牛小米粽釀3死！檢方擇期解剖查死因　採集可疑檢體送驗

▲台東原住民部落蝸牛小米粽食物中毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導



台東金峰鄉賓茂及壢坵部落傳出集體食物中毒案件，已經有12人送醫、3人死亡，目前懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。疾病管制署今（18）日表示，疾管署南港實驗室已收到第一批檢體，分送到台大、北榮進行檢驗。台東地檢署指出，將擇期會同法務部法醫研究所解剖複驗，深入確認死亡原因。

據了解，該部落一名83歲的劉姓老婦人自製了小米粽，並在內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，但17日當天自己食用後即出現不適症狀，雖然緊急叫救護車送醫，但還未到院就失去心跳，隨後宣告不治身亡。

部落親友治喪守靈時又吃了劉婦生前自製的蝸牛小米粽分食，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，隨後不久即有多人陸續出現不適症狀送醫，包括劉婦在內，這起事故目前共造成12人中毒、3人死亡、4人命危。

台東地檢署指出，檢察官於18日下午起進行相驗程序，並將擇期會同法務部法醫研究所解剖複驗，深入確認死亡原因；同時檢察官已指揮台東縣警察局及大武分局等單位到場採集調查相關事證，且與台東縣衛生局等單位聯繫追蹤有關檢體、食材及食物等檢驗鑑定之進度與結果，以釐清事件發生始末。將持續掌握本次事件之後續情形，審慎積極追查，維護國人健康與飲食安全。