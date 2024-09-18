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男友劈腿老阿姨！妹子酸「各取所需」　網驚：可能妳才是第三者

原PO表示，男友愛老阿姨。（示意圖／Pexels）

▲妹子發現男友有小三，還是年紀比較大的熟女。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友表示，男友跟大他很多歲的老阿姨前任去蘭嶼潛水3天，被她抓包，男友跟老阿姨很常出門、吃飯、工作，讓她直嗆「有人喜歡當垃圾，有人喜歡撿垃圾，各取所需很般配。」貼文一出有網友驚呼「有沒有可能妳才是第三者？他根本沒跟老阿姨分手過」。

原PO在Dcard感情板以「男友獨愛老阿姨」為題發文，表示她跟男友交往一年，男友稱跟前任完全沒聯絡，而因為前任大男友很多歲，所以她稱對方為老阿姨，「某天被我發現，男友跟老阿姨一起去蘭嶼潛水一共去3天，他們還沒回來我就抓到了，抓包過程那天剛好是他們去蘭嶼的第一天，當時我完全不知道他有出去玩。」

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原PO問男友要不要去約會。男友表示，等她放假。原PO說，晚上男友都沒接電話，直隔天早上6點多才回。男友稱，他睡死了。原PO表示，她去男友家真的不在家。男友才表示，跟朋友出去潛水。原PO說，「你跟老阿姨去潛水不用告訴我嗎？還是你覺得我不需要知道？」

隔幾後，原PO在男友家發現老阿姨的車。男友說，「我們只是一起工作而已」，原PO指出，「老阿姨到處欠錢，還一天到晚出去潛水，沒錢的人不是應該要努力工作賺錢嗎？兩個在九月初還一起去峇厘島潛水！」

原PO說，「後來才知道他們很常一起出門，一起吃飯、工作等等的，甚至大方承認她們就是砲友（很驕傲的感覺）有人喜歡當垃圾，有人喜歡撿垃圾，各取所需很般配。」

貼文一出，網友紛紛留言「有沒有可能妳才是第三者？他根本沒跟老阿姨分手過」、「男友離不開。阿姨好，阿姨妙」、「我這幾天抓包男友有3個床伴，年紀最少都大6歲」、「不知道老阿姨到底是幾歲，現在一堆美魔女 各方面狀態都屌打嫩妹」。

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