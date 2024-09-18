練車常「壓線」！她擔心監考官很機車　過來人分享：關鍵在這裡

▲女網友下個月就要考駕照了，擔心自己考不過。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在考駕照前，人人都需要心理建設，以免亂了陣腳。就有一名女網友發文詢問，表示平常練車沒什麼問題，但是照著教練的方法練車總會壓線，且教練反應都很激動，讓她開始自我懷疑，擔心自己到底會不會過，因此求問過來人的解答或分析。

原PO近日在Dcard閒聊版以「駕訓班」為題發文，表示下個月15號要考駕照，想要有個心理建設，雖然平常練車沒什麼問題，但是只要照著教練的方法就會一直壓線，後來教練去一旁涼亭時，她用自己的方法就都沒有像教練在的時候那麼誇張，頂多壓個兩三次，且教練的反應還很激動，頓時讓她自我懷疑，擔心自己到底會不會過，想尋求解答或分析，「想請問考駕照的時候，監考官會很機車嗎？」

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貼文一出，不少人都分享經驗「當初考的時候和監考官幾乎沒說話，沒有大問題的話考官應該就是安靜的坐在旁邊，扣分也是等考完下車看到他們的計分表才知道的」、「我的考官一個很安靜、一個很吵還一直踩我煞車」、「我的考官從頭到尾都在滑手機...」、「我去臺北監理所，完全沒講解路考要注意什麼，然後考官就只是看而已」、「不會 我還被放水過 有的機車反而是沒耐心 所以替你省去很多考核步驟」。

也有人建議，主要還是多練習培養信心，「我也是碰到那種碎碎唸教練導致一開始有點焦慮，當放生自己開的時候嘗試結合教練的方法，跟自己的理解盡快建立車感，考試應該就能夠順利了」。

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