Google爆改校名之亂！竹林高中開第一槍撂話：擬提告

▲台北育成高中變成「菜瓜布高級中學」（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

近日有網友發現，國內多所學校在Google地圖頁面顯示的校名遭到惡意改名，像是桃園平鎮高中被改成「桃園市立平鎮高級汽車旅館」、台南應用科技大學成了「台難硬用科技大學」、台北育成高中變成「菜瓜布高級中學」，受害學校遍及全台，甚至有學校被改成監獄。對此，新北市竹林高中為維護權益，稍早發出聲明表示「如再有恣意侵害者，將送司法單位偵辦，絕不寬貸」。另外大溪高中也提醒，玩要有底線。

有網友日前在PTT發文指，發現家人學校名稱被改掉，結果看到社交平台Threads裡面，竟吹起一陣改學校名的風潮，他好奇問「這樣改能幹嘛？可以換鮭魚嗎？這吹的是什麼風啊？」

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▲台南應用科技大學遭改名。（圖／翻攝畫面）

在這波「改名之亂」受害學校遍及全台，像是桃園平鎮高中被改成「桃園市立平鎮高級汽車旅館」、台南應用科技大學成了「台難硬用科技大學」、台北育成高中變成「菜瓜布高級中學」、振聲高中被改成「噴火屁眼天主教振聲大學」、嘉南藥理大學被改成「草屯澔哥私人招待所」，此外還有彰化高中、道明高中、強恕高中、馬偕護專、嘉義高工等。

對此，目前多所學校已將名稱改正，並貼出禁止公告，新北市竹林高中稍早則發布聲明表示，「此行為已經侵犯學校權益，目前已紀錄相關事證，經詢問律師此行為已涉及妨害名譽刑事犯罪，如再有恣意侵害者，將送司法單位偵辦，絕不寬貸，以維護學校權益」。

大溪高中也提醒，「玩」要有底線，呼籲別再惡搞學校校名，避免觸及法律問題。

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