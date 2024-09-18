爭取中央水利治理經費逾46億　張麗善致力打造安全韌性家園

▲凱米颱風豪大雨造成包括水林、口湖、斗南、土庫、古坑、大埤、二崙等各鄉鎮均有嚴重災情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣位處西半部平原，排灌系統重要且錯綜複雜，今年7月凱米颱風帶來重創及嚴重災損，縣府積極盤點相關災害點位，並提報縣市管河川及區域排水整體改善計畫「雲林縣第8批次治理工程」，以及113年度增辦應急工程，成功獲取兩大計畫合併中央補助46億4千多萬的建設經費。

縣長張麗善表示，縣府水利團隊不眠不休進行盤點及研提計畫，感謝水利署對雲林治水經費的支持，期盼藉由區域排水全段整治及抽水量能提升之不對稱治理，搭配在地滯洪的推行，能有效改善雲林淹水之情事，未來將持續與中央合作，將雲林打造為更具韌性之城市。

張麗善說，這次在縣市管河川及區域排水整體改善計畫「雲林縣第8批次治理工程」共計成功爭取水利署核定24件工程，合計補助44億7347萬5千元；另113年度增辦「應急工程」部分亦獲核定15件工程，合計補助1億7306萬6千元。對於此不易爭取到的建設經費，縣府團隊將全力推動，朝向打造安全無災家園目標邁進。

水利處長許宏博說明，凱米颱風豪大雨造成包括水林、口湖、斗南、土庫、古坑、大埤、二崙等各鄉鎮均有嚴重災情，在第一時間爭取並配合中央水利署進行勘查，並全面盤點後，研擬短、中、長期計畫，較急要之短期計畫包含相關水門建置、提吊設備、移動式抽水機平台及排水缺口段補強、瓶頸段檢視清疏等工程。

「雲林縣第8批次治理工程」主要進行下列整治： 1.進行區域排水全段整治，包含本次潰堤淹水嚴重之水林萬興大排及林內湖底排水。 2.於易溢堤且排水出口段具備防潮閘門之排水提升抽水量體，以不對稱治理之理念，加速內水排除，包含水林萬興大排，口湖下崙大排二、新港大排二、尖山大排、蔦松大排、大溝支線、番薯厝排水。 3.建置滯洪池減緩洪峰流量之影響，包含客子厝大排出口段滯洪池建置及抽水量體擴大。 4.排水路通常由下游向上游整建，惟因長度過常需投入經費過高，故具保全對象且易淹水區段須優先整治，包含四湖大排、舊虎尾溪、有才寮大排、馬公厝大排、延潭大排、新庄子大排、大義崙大排。 5.本次颱風造成多處排水路滲水，如不處置將提高未來豪大雨潰堤之風險，故需做相關補強整建，如尖山大排、蔦松大排。



「113年度增辦應急工程」部分，主要針對以下重點進行整治： 1.優先治理排水路具保全對象且易淹水區段，包含虎尾延平排水、虎尾中排二；二崙八角亭大排、大義崙排水；口湖蔦松大排、蚶仔寮大排；麥寮施厝寮大排；東勢有才寮排水；水林萬興大排；斗六湖底大排；褒忠馬公厝大排。 2.於易溢堤且排水出口段具備防潮閘門之排水提升抽水量體，以不對稱治理之理念，加速內水排除，包含口湖羊稠厝大排、新港大排二；水林萬興大排、蔦松大排、尖山大排。 3.凱米颱風造成多處排水路滲水，如不緊急處置將大幅提高未來豪大雨溢堤與潰堤之風險，故需做相關補強整建，如褒忠有才寮大排、四湖大排。

▲雲林縣政府提報縣市管河川及區域排水整體改善計畫共獲取中央補助46億4千多萬的建設經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）