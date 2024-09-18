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百人拳母齊發　2024七崁武術嘉年華10月熱力開場

▲「2024西螺七崁武術嘉年華」主題為「拳母」，規劃「拳母真功夫」探源與傳承，選定西螺森活武樹公園為主場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲10月5、6日辦理「2024西螺七崁武術嘉年華」主題為「拳母」，規劃「拳母真功夫」探源與傳承，選定西螺森活武樹公園為主場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

七崁地區曾經是武術界的瑰寶，擁有著豐富的武術傳統和才華洋溢的武術家，西螺七崁武術文教基金會指出，隨著時間的推移，時至今日武術傳統已漸不復見，雖憂心卻也帶來契機，2024「七崁武術」將風雲再起，即將於10月5、6日在辦理「西螺七崁武術嘉年華」，為「武術」文化詮釋新的境界。

「2024西螺七崁武術嘉年華」主題為「拳母」，規劃「拳母真功夫」探源與傳承，選定西螺森活武樹公園為主場地。西螺七崁武術文教基金會說明，拳母是武術的根本基礎，更衍生出無數的拳術套路；是武術的重要組成部分，其起源和發展與西螺七崁地區的歷史文化息息相關，了解拳母可加深對西螺七崁武術的認識和理解。

▲「2024西螺七崁武術嘉年華」主題為「拳母」，規劃「拳母真功夫」探源與傳承，選定西螺森活武樹公園為主場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024七崁武術繪本「陣頭」， 洪孟真校長與姐姐共同製作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「西螺七崁武術大會師」將是這兩天活動的核心主軸，以西螺七崁三大武術系統振興社、勤習堂、武野館和晚近的鳳山館，呈現武術源流、流金歲月的全新樣貌，也實踐《武術生活是傳承･生活武術是創新》的願景。今年的七崁武術繪本《陣頭》由洪孟真校長與姐姐共同製作，最特別的是今年創編《七崁武術健康操》將於活動安排尬場「百人拳母・拳母齊發」。

西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長 、雲林縣議員李明哲表示，今年發表武術健康操，融合四個武館的動作套路，希望在日後正式打拳之前讓師父們熱身， 最主要的我們也要呼應體育署全民運動的精神， 把武術健康操推廣給各個社區、 長照機構、 各地社團以及學校， 讓 七崁武術融入 體育署的運動人口倍增計畫。

在10月5日、6日的兩天活動當中， 6日將有七崁武術路跑， 起跑之前會做一次武術健康操， 接著我們會在西螺 大橋旁邊的堤防 以國旗的武術表演， 呼應10月10日國慶 的慶祝氣氛， 我們會請所有的跑者一起吶喊「 五湖四海皆兄弟， 西螺七崁共一家」 的口號， 留下印象深刻的美好記憶。

▲「2024西螺七崁武術嘉年華」主題為「拳母」，規劃「拳母真功夫」探源與傳承，選定西螺森活武樹公園為主場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲社區民眾、 西螺七崁武術文教基金會董事們帶頭打拳母。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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