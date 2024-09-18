雲林神級滷肉飯爭霸賽邀曾子余站台　總獎金9萬即日開放報名

▲縣政府農業處今日邀美食主持人曾子余站台揚號角，正式宣佈神級滷肉飯徵選即日起開始報名。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林滷肉飯節今年邁入第四屆，打出名響亮名聲，縣政府農業處今（18）日邀美食主持人曾子余站台揚號角，正式宣佈神級滷肉飯徵選即日起開始報名，號召全國滷肉飯好手齊聚一堂，端上香氣四溢的滷肉飯。今年總獎金高達9萬元，除促進雲林米肉醬農特產品的買氣，也讓鄉親都能參與品嚐雲林好米好醬滷肉飯。

縣長張麗善表示，「2024雲林神級滷肉飯爭霸賽」截止日為9月27日，提供網路報名方式，初審通過者，將進行店家試吃訪視及民間高手現場評選會，預計評選出共12家優質店家與9位民間高手，並將邀請參與｢2024雲林滷肉飯節｣活動，將雲林滷肉飯香散播給每一位喜愛滷肉飯的熱血民眾。

▲縣政府農業處號召全國滷肉飯好手齊聚一堂，端上香氣四溢的滷肉飯參賽，今年總獎金高達9萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長魏勝德表示，近年健康意識抬頭，現場除了比賽指定食材廠商代表參與，更邀請到知名節目主持人曾子余及2023年個人組冠軍香帥亨利，運用雲林在地農特產品一同製作「健康元素滷肉飯料理QA小教室」，蹦出新滋味提倡健康滷肉飯概念。

魏勝德說明，比賽分為專業店家組及民間高手組，總獎金9萬元，除比賽得獎者可獲得獎金及匾額外，其使用的比賽指定食材廠商，更受公開頒獎殊榮。今年比賽也廣邀各地民間高手發揮創意，運用雲林在地食材創造「健康滷肉飯」。「2024雲林滷肉飯節」將於11月23日古坑鄉綠色隧道飄香，現場提供千碗滷肉飯，邀全國民眾一起品嚐。