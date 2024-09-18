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國土計畫法明年上路　專家齊聚雲林探討農業權保障

▲針對國土計畫法施行，雲林縣政府於今日舉辦「國土計畫下的農業權論壇」，邀請相關領域專家與學者進行討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲針對國土計畫法施行，雲林縣政府於今日舉辦「國土計畫下的農業權論壇」，邀請相關領域專家與學者進行討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國土計畫法將在明年上路，為維護農民權益、推動農業發展並促進公平正義，雲林縣政府於今（18）日舉辦「國土計畫下的農業權論壇」，邀請相關領域專家與學者進行討論。來自各方的農民代表亦共同探討在國土計畫與糧食安全的框架下，如何透過「農業權」的倡議，平衡土地使用、農業發展及國土計畫的公正轉型。

今日論壇開場從法學思考農業補償之必要性，並以國土計畫之目標回顧農業發展地區，提出農業權應考量的農業發展、農民、土地等重要面向。此外，也由當前財政收支劃分法之制定與相關疑義，提出現行財稅制度之討論。透過產、官、學等專家經驗分享，提出農業發展之糧食供需、農地價值及土地使用管制內容等相關討論。

農業處邀請雲林科技大學王服清教授、成功大學張學聖特聘教授、成功大學陳汶津副教授、前農業委員會副主委陳文德先生、台灣大學張宏浩特聘教授、及寰域工程顧問有限公司總經理岳裕智先生等人，分別以農業權補償之正當性、核心、正義，及糧食安全、農地貢獻、農地限制等為題，為農業權進一步說明其內涵與應當考量的重要面向。

雲林縣長張麗善指出，國土計畫實施在即，而論壇主張農業權的保障關注的是如何在有效利用土地資源的同時，確保農業發展與農民權益，為當前迫在眉睫的重要課題。除了農業轉型與升級、提升農業競爭力，更應考量我國現行稅制、農地管理、農民補貼等相關問題。

張麗善表示，雲林縣有66%的土地被歸為農業發展區的第一類跟第二類，對農民的權益影響甚深，雲林縣3年多前已提出農業權入法主張，但國土署、農業部一直沒有任何相關政策和方向的擬訂，3年多來，縣府在台灣大學、雲科大陸續舉辦論壇倡議，希望引起大家關注農業權如何保障土地的公平正義，並且維護農民的權益。

成功大學特聘教授張學聖表示，國土計畫是國土邁向永續是非常關鍵的一步驟，其中農業發展地區是重中之重的關鍵，國家如何看待農業，必須要以非常嚴肅的態度來處理，目前農業的所得看起來偏低，如果將好的農地劃設出來，卻使得農民仍然是相對低收入，這在國家邁向轉型正義的過程中，是有必要多加考慮與調整的，應藉由推動國土計畫的時間，一併達成農業的支持系統。

▲針對國土計畫法施行，雲林縣政府於今日舉辦「國土計畫下的農業權論壇」，邀請相關領域專家與學者進行討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善表示，3年多來，縣府在台灣大學、雲科大陸續舉辦論壇倡議，希望引起大家關注農業權如何保障土地的公平正義，並且維護農民的權益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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