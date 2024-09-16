600秒國慶暖場焰火秀在西螺　2024藝陣文化祭10／5、6盛大登場

▲「2024西螺大橋藝陣文化祭」將於10月5、6日盛大舉行，雲林縣府文化觀光處召開宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024西螺大橋藝陣文化祭」將於10月5、6日盛大舉行，雲林縣府文化觀光處召開宣傳記者會，現場特地邀請由曾赴外參與儀隊比賽的蘇祈麟先生所率領的M.I.T Drill Team職業操槍隊結合藝想台灣劇團之官將首表演，縣長張麗善、文觀處長陳璧君邀請全國民眾絕對不要錯過精彩的視覺震撼饗宴。

西螺大橋藝陣文化祭邁入第三年，去年逢西螺大橋70週年結合彰化縣跟雲林縣宮廟盛大舉辦，活動造成轟動，在各界大力支持下，今年擴大辦理，活動精彩萬分。縣長張麗善表示，開幕式的夜晚將有火把遊行上橋，並在橋中第16墩點燃國慶大師設計的「幸福」、「雲林」的翻轉字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動第二日則有由「西螺福興宮」所率領的在地宮廟請神遶境，還有M.I.T Drill Team職業操槍隊展演，接駕儀式後各廟宇上橋舉行團拜大會香，之後將迎來活動重頭戲「600秒國慶暖場焰火秀」，壯麗的璀璨焰火將照耀整個西螺夜空。

文觀處陳璧君處長表示，今年西螺大橋通車71年，作為曾經肩負南北交通重大使命的西螺大橋是雲林人的共同記憶，為使民眾重新認識這座遠東第一大橋，活動期間將於大橋端規劃重返1953年的活動體驗入口意象。另外，活動在國慶日前舉辦，汲取藝陣、在地信仰等元素串接在一起，彰顯西螺除了擁有串連南北信仰網絡的媽祖大橋，將帶給觀賞民眾震撼的視覺體驗。