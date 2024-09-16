　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

600秒國慶暖場焰火秀在西螺　2024藝陣文化祭10／5、6盛大登場

▲2024西螺大橋藝陣文化祭」將於10月5、6日盛大舉行，雲林縣府文化觀光處召開宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024西螺大橋藝陣文化祭」將於10月5、6日盛大舉行，雲林縣府文化觀光處召開宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024西螺大橋藝陣文化祭」將於10月5、6日盛大舉行，雲林縣府文化觀光處召開宣傳記者會，現場特地邀請由曾赴外參與儀隊比賽的蘇祈麟先生所率領的M.I.T Drill Team職業操槍隊結合藝想台灣劇團之官將首表演，縣長張麗善、文觀處長陳璧君邀請全國民眾絕對不要錯過精彩的視覺震撼饗宴。

西螺大橋藝陣文化祭邁入第三年，去年逢西螺大橋70週年結合彰化縣跟雲林縣宮廟盛大舉辦，活動造成轟動，在各界大力支持下，今年擴大辦理，活動精彩萬分。縣長張麗善表示，開幕式的夜晚將有火把遊行上橋，並在橋中第16墩點燃國慶大師設計的「幸福」、「雲林」的翻轉字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動第二日則有由「西螺福興宮」所率領的在地宮廟請神遶境，還有M.I.T Drill Team職業操槍隊展演，接駕儀式後各廟宇上橋舉行團拜大會香，之後將迎來活動重頭戲「600秒國慶暖場焰火秀」，壯麗的璀璨焰火將照耀整個西螺夜空。

文觀處陳璧君處長表示，今年西螺大橋通車71年，作為曾經肩負南北交通重大使命的西螺大橋是雲林人的共同記憶，為使民眾重新認識這座遠東第一大橋，活動期間將於大橋端規劃重返1953年的活動體驗入口意象。另外，活動在國慶日前舉辦，汲取藝陣、在地信仰等元素串接在一起，彰顯西螺除了擁有串連南北信仰網絡的媽祖大橋，將帶給觀賞民眾震撼的視覺體驗。

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►虎尾鬧區2車火爆追撞！多人遭波及1男遭壓車底　通緝犯仍在逃

►街頭球棒隊討債「2車高速追逐」撞上電線桿　無辜路人腳踝斷送醫

►快訊／雲林虎尾飛車追逐！自小客硬撞前車　騎士路人6傷...1男斷腳

►「暫緩核發綠能執照」槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

►張麗善喊話中央統一綠能執行標準　能源署副署長銜命南下溝通

ET快訊
「行人優先區起終點標誌」將上路　限速並禁按喇叭
快訊／中信金併新光金　金管會不准
兄弟啦啦隊重磅增加7位新血　全員曝光
台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　85.9萬起
快訊／101董座賈永婕遭死亡威脅　「歹徒要殺她」！
中正二偵查隊長拔官！北市警局公布新一波人事
快訊／賓士副駕落跑了！猛撞釀1死6傷
快訊／台南多車追撞　現場大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「行人優先區起終點標誌」10／1上路　限速並禁按喇叭

600秒國慶暖場焰火秀在西螺　2024藝陣文化祭10／5、6盛大登場

人行道改建！2棵大榕樹移校內　飄香60年彰化「火雲掌伯」搬家了

今晚起連下7天「全台有雨時間曝」　蘇力颱風估明早生成

雨炸東部　蘇花公路「和平至崇德段」今晚擬預警性封路

和1女2男過夜「女友沒穿內衣」　他不開心！網愣：穿不穿是重點嗎

住宿舍晨勃！他見室友都「頂著帳篷刷牙」　學長秒懂：沒時間等

陳佩琪揭1628萬金流　律師質疑「錢從哪來」：恐涉偽證罪

MiniBoss商業學院由富比逗教育引進台灣　致力培養具國際競爭力與前瞻性的下一代領導者

閨蜜要求陪看演唱會　她硬著頭皮答應「結果找我AA」：該出嗎？

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

「行人優先區起終點標誌」10／1上路　限速並禁按喇叭

600秒國慶暖場焰火秀在西螺　2024藝陣文化祭10／5、6盛大登場

人行道改建！2棵大榕樹移校內　飄香60年彰化「火雲掌伯」搬家了

今晚起連下7天「全台有雨時間曝」　蘇力颱風估明早生成

雨炸東部　蘇花公路「和平至崇德段」今晚擬預警性封路

和1女2男過夜「女友沒穿內衣」　他不開心！網愣：穿不穿是重點嗎

住宿舍晨勃！他見室友都「頂著帳篷刷牙」　學長秒懂：沒時間等

陳佩琪揭1628萬金流　律師質疑「錢從哪來」：恐涉偽證罪

MiniBoss商業學院由富比逗教育引進台灣　致力培養具國際競爭力與前瞻性的下一代領導者

閨蜜要求陪看演唱會　她硬著頭皮答應「結果找我AA」：該出嗎？

南方澳6間美食懶人包！必吃無名早餐店、比臉大蝦餅　再喝鮮魚湯

「黑豹」阿巴西旅日職籃　首場公開賽上演暴力火鍋秀

快訊／中信金併新光金　金管會不准

中國大媽大鬧羽田機場！互抓頭髮怒吼「妳先打我的」　日警超無奈

「行人優先區起終點標誌」10／1上路　限速並禁按喇叭

中信啦啦隊重磅增加7位新血「全員曝光」！　名單驚見孫生前女友Wendy

中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

機器人妖股被盯上！台灣精銳關不住仍飆漲停　菱光半個月漲87%

台東舊站特區違停亂象　縣府呼籲民眾守法

父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

西瓜「特價20」結帳尷尬了！律師：從屏東抱回台北省3元

快訊／14號颱「葡萄桑」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

亂爆料蛋黃酥藏蟑螂？律師揭最慘下場

買1萬5烤肉食材！厚臉皮舅舅沒付錢「1家4口狂吃」

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

民眾黨挺柯文哲　林智群列3點直搖頭

中秋節後　「4大星座」事業、財運大爆發

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

饅頭過期「整袋噴汁」　婦人還拿出來捐

補助最多340萬　雙北市政府出手解決老公寓「無電梯」問題

更多熱門

相關新聞

國小師引「陶侃搬磚」罰學童　遭校方告誡

國小師引「陶侃搬磚」罰學童　遭校方告誡

雲林縣2022年發生一件國小學童因沒做功課，遭老師以「搬磚塊」體罰，讓孩子搬2到4塊磚塊到3樓，校方調查的相關影片近日流出。校方表示，影片是1年多前的事，經校事議會調查結果，老師係以古人「陶侃搬磚」故事教導學生，但校方認為不妥仍予告誡。

硬推綠電雲林不埋單　許宇甄批中央無完整SOP

硬推綠電雲林不埋單　許宇甄批中央無完整SOP

虎尾2車火爆追撞波及無辜路人　通緝犯跑了

虎尾2車火爆追撞波及無辜路人　通緝犯跑了

街頭球棒隊討債2車追逐撞　路人腳斷

街頭球棒隊討債2車追逐撞　路人腳斷

台西警規劃11處路段加強取締交通違規

台西警規劃11處路段加強取締交通違規

關鍵字：

西螺大橋藝陣文化祭焰火秀雲林西螺鎮

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

保時捷撞癱孝子拒賠　女律師免費幫母子討公道

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面