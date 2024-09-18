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國慶焰火在雲林！　張麗善邀慢遊雲林...賞百景、享百味、看百戲

▲2024國慶煙火在雲林，縣政府整合網路票選「雲林100景」、「雲林100碗」與10月系列亮點活動，規劃山、海、平原3條「慢遊雲林」遊程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024國慶煙火在雲林，縣政府整合網路票選「雲林100景」、「雲林100碗」與10月系列亮點活動，規劃山、海、平原3條「慢遊雲林」遊程。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府整合網路票選「雲林100景」、「雲林100碗」與10月系列亮點活動，規劃山、海、平原3條「慢遊雲林」遊程，今（18）日舉行宣傳記者會，縣長張麗善邀請全國鄉親，白天輕鬆玩雲林，賞百景、享百味、看百戲，晚上觀賞國慶焰火，歡度中華民國生日。

雲林縣長張麗善指出，「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」專屬遊程不僅是國慶焰火旅遊攻略，還可延伸多日深度旅遊。「雲東遊程」以古坑草嶺石壁森林療癒基地、綠色隧道串連斗六膨鼠公園等景點，放鬆身心靈；「雲中遊程」帶領遊客暢玩溪北地區串連虎尾等平原區景點，體驗產業文化景點；雲西遊程「麥台四口」海洋生態觀光，串連北港、水林宗教，體驗國境之西美景美食。

▲2024國慶煙火在雲林，縣政府整合網路票選「雲林100景」、「雲林100碗」與10月系列亮點活動，規劃山、海、平原3條「慢遊雲林」遊程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林100碗」從全縣324道報名美食中精選出來，有傳承百年老店在地必吃美食、雲林農產融入創意的點心、異國風味特色潮料理等。（圖／記者蔡佩旻攝）

建設處代理處長鄭峯明表示，「雲林100碗」從全縣324道報名美食中精選出來，有傳承百年老店在地必吃美食、雲林農產融入創意的點心、異國風味特色潮料理等。文化觀光處長陳璧君說明，雲林100景分為親子共遊、背包獨遊、深度慢遊、季節限定、台灣好行、美景咖啡等六大類，將雲林豐富的文化與自然資源盡納其中。

新聞處長陳其育表示，縣府將製作雲林「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」旅遊導覽地圖，內容提供100碗、100景位置點及旅遊、交通等資訊，放在全縣各遊客中心、高鐵站、火車站等交通節點，歡迎大家索取，按圖索驥，輕鬆遊雲林。

▲2024國慶煙火在雲林，縣政府整合網路票選「雲林100景」、「雲林100碗」與10月系列亮點活動，規劃山、海、平原3條「慢遊雲林」遊程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024雲林國際偶戲節結合國慶煙火，推出多款周邊商品，搶搭國慶熱潮讓全台民眾體驗雲林獨特的文化與觀光量能。（圖／記者蔡佩旻攝）

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