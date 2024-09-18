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雲林古蹟新詮釋　解鎖斗六舊城9／20~22探索歷史之美

▲雲林縣政府與斗六市公所響應2024全國古蹟日，於9月20日至22日聯合舉辦「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府與斗六市公所響應2024全國古蹟日，於9月20日至22日聯合舉辦「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

文化部訂定每年9月第3個周末為「全國古蹟日」，雲林縣政府與斗六市公所響應2024全國古蹟日，於9月20日至22日聯合舉辦「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動，全縣27間文資館舍、42個相關活動亦同步啟動，盼促進民眾對文化遺產的保護和認識，並建立對於歷史的傳承與認同。

▲雲林縣政府與斗六市公所響應2024全國古蹟日，於9月20日至22日聯合舉辦「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六行啟記念館位於市中心，沿著府前街可與太平老街接壤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，斗六市是雲林縣首善之區，自清末至今始終是雲林縣治所在。以雲林溪ㄇ字型所包圍的行政公署與公有宿舍建築群，再加上流域周遭與跑馬場、廣場等歷史環境，形塑完整的縣治與警政歷史場景，再結合周遭的傳統街區共構為斗六市發展的核心。

「解鎖斗六舊城‧開啟拾光旅程」系列活動，以行啟記念館為核心，串接雲林溪及舊城地方產業的人文經營，秉持「慢永續」概念，邀請在地青世代品牌、音樂家陳昭志及雲林國小學子共同參與，結合走讀、裝置藝術展、青世代品牌市集、草地音樂會、手作體驗工作坊等多元活動，展現新一代對於傳統文化的重新詮釋和創新。

▲雲林縣政府與斗六市公所響應2024全國古蹟日，於9月20日至22日聯合舉辦「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動以走讀結合手作體驗，邀請旅人參與舊城文化多元面向，以不同角度探索斗六文化美學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，解鎖斗六舊城，從「信仰、工藝、飲食、生活」等四大面向規劃散策路徑，串連10家以上在地店家，從農餘造紙工藝、三代復古西裝、百年香藝文化、銀樓老屋翻新、在地小吃飲食等，到拜訪斗六獨特的收驚街、嫁妝街等巷弄，以走讀結合手作體驗，邀請旅人參與舊城文化多元面向，以不同角度探索斗六文化美學，並延續成為斗六觀光導覽重要路徑。

斗六市長林聖爵表示，從宗教、藝術、飲食文化，在斗六舊城區，看見斗六市之美。斗六行啟記念館位於市中心，沿著府前街可與太平老街接壤，也是本市重點推動的觀光景點之一。年底太平老街燈籠掛設，也漸漸擴大至行啟記念館前與光環境串聯，除了在地居民，也吸引許多外地觀光客前來拜訪，今年古蹟日選擇在本館舉辦，相信也能在觀光面、文化面都帶來不少的影響力。

▲雲林縣政府與斗六市公所響應2024全國古蹟日，於9月20日至22日聯合舉辦「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲解鎖斗六舊城從「信仰、工藝、飲食、生活」等四大面向規劃散策路徑，為斗六觀光導覽重要路徑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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