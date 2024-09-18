高空失壓！澳航「6分鐘驟降6400m」急轉降　乘客嚇壞：快吐了

▲ 澳航客機在高空發生機艙失壓，機長緊急降低高度，圖非事發班機 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲航空（Qantas）一班客機17日飛行中發生異常，因機艙失控減壓，飛機在短短6分鐘內迅速下降6400公尺，緊急改變航線轉降，所幸機上無人受傷，乘客事後受訪時仍心有餘悸。

綜合《澳洲新聞網》等外媒，澳航QF1871航班17日上午6時從昆士蘭州東部湯斯維爾（Townsville）起飛，原定7時50分降落布里斯本，未料在起飛約20分鐘後，在逾3萬英呎的巡航高度飛行中，機艙因不明原因失控減壓。

機艙失壓可能造成乘客及機組員缺氧，根據飛行員接受的訓練，在這種情況下應迅速降低飛行高度，因此機長立即啟動緊急程序，在6分鐘內下降約2.1萬英呎（6400公尺），並要求在最近的機場降落，隨後於上午7時15分降落昆士蘭州中部的羅克漢普頓機場（Rockhampton Airport）。

澳航事後聲明證實，機上94名乘客和機組員安然無恙，無人受傷，並於當天上午安排所有乘客搭乘替代航班前往布里斯本，「我們知道這對乘客來說是令人不安的經歷，感謝他們的耐心與理解。」

儘管乘客對機長的迅速反應表示感謝，仍坦言過程中相當害怕。乘客戴維（Shelly Davey）回憶，「機長只說要緊急降落，所以我們開始下降」；另一名乘客林奇（Naomi Lynch）直言，「這太可怕了，感覺就像你的胃在跳」，「今天的情況其實讓我感覺都快吐了」。