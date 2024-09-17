飛機加速起飛　下秒跑道被掀翻！「整片柏油甩空中」恐怖畫面曝

記者王佩翊／編譯

澳洲航空一架客機15日下午從珀斯機場起飛時，意外「撬開」部分跑道，導致整片柏油碎片被掀飛。機場隨後緊急關閉該跑道，並進行維修作業。所幸除了1班貨機改降外，並無其他航班受到影響。

根據《澳洲新聞網》報導，澳洲航空編號QF71航班15日中午12時準備從珀斯機場飛往新加坡，然而飛機在跑道上滑行，並加速準備起飛後，後方一整片跑道卻突然被掀翻，而這個畫面也被一旁的航空愛好者拍下。

一位名為「YPPH Plane Guy」的航空攝影師在YouTube分享了這段影片，只見畫面中這架A330客機滑行進入跑道，隨後加速，而在數秒之後，後方的跑道卻突然整片被掀翻。

珀斯機場發言人表示，飛機起飛後，工作人員隨即發現跑道被破壞，因此短暫地全面關閉檢查，隨後重新開放主要跑道，並緊急展開維修作業，而其他跑道仍能正常使用，QF71則是照常飛往新加坡。

YPPH Plane Guy表示，QF71破壞了新鋪設的03跑道地面，導致原定在此降落的絲綢之路航空（Silk Way Airlines）747貨機被迫改降至阿德萊德。他指出，QF71疑似在起飛時保持剎車，但這種情況並不常見，可能是導致跑道損壞的原因。

據了解，跑道地面被掀起的03跑道，是珀斯機場跑道翻新工程中，最新鋪設完成的部分，受損部分達20公尺。