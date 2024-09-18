藍白不甩挺台決議聯合聲明　吳思瑤含淚：最悲憤的一次朝野協商

▲立法院長韓國瑜召集黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議。民進黨團今（18日）也在今朝野協商中以臨時動議方式提出，但立法院長韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，並與藍白黨團幹部陸續離開，與會的民進黨團幹事長吳思瑤則堅持留在原地唸完聲明內容。吳思瑤會後受訪時語帶哽咽指出，當世界各國在為台灣說話，我國國會議長跟兩個在野黨卻杯葛自己國家，藍白到底受到什麼壓力，國台辦一下指導棋就選擇這種方式？

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，澳洲、荷蘭國會先後通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議，民進黨新會期時也會拋出決議文，希望國際盟友伸出援手時，台灣的國會也挺自己的國家，希望朝野各黨支持自己的國家，內容如下：

一、堅決反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織，以及剝奪台灣二千三百萬人參與國際社會之權益。

二、中國應立即停止將聯合國大會第2758號決議與其所謂之「一中原則」掛勾，破壞台海和平穩定現狀、印太地區之安全繁榮，及以規則為基礎之國際秩序。

三、呼籲聯合國須積極落實「聯合國憲章」揭櫫之普遍性原則，以及「不遺漏任何人」之承諾，儘速接納台灣之完整參與。

對於藍白杯葛，吳思瑤表示，今天是自己參加數十次朝野協商來最悲憤一次，對著空氣念出聯合聲明還被斷訊，真的要忍住眼淚不掉下來，這就是台灣處境，今天協商是要確認開議日程，民進黨團要嘗試性在國會有一個關於「2758號決議不涉台」聯合聲明，協商之初就多次跟協商主席韓國瑜預告有臨時動議，請他不要無視。

對於會議過程，吳思瑤批評，但韓國瑜仍草草結束，在藍白要到協商結論後，對於民進黨團協商動議視而不見，藍白黨鞭跟韓國瑜起身走人，有志一同轉身離開，自己只能夠對著空氣念出聯合聲明。

吳思瑤指出，讀這份聯合聲明自己心在流淚，當世界各國、美國在為台灣說話，澳洲、荷蘭國會為了台灣針對「2758號決議不涉台」發聲時，我國國會議長跟兩個在野黨完全無視國家需要，令人氣憤，直播線上還有很多關心台灣民主發展的朋友，自己依舊把聯合聲明念完，字句都非常堅定但也非常悲痛。

吳思瑤批評，國會議員杯葛自己的國家，韓國瑜再次沒收議事規則賦予的權力，新會期開議日的朝野協商，藍白就如此踐踏國家，自己對著空氣說出主張，還被立法院直播斷訊，這是什麼立法院？自己國家自己挺，民進黨團不會退卻，若國民黨跟民眾黨不願意為台灣說話，民進黨團還是會努力將台灣民意真實聲音訴諸台灣社會跟國際。

吳思瑤坦言，真的很氣，每個會議最終就是臨時動議，一個主席可以如此沒收，哪怕再不喜歡這份臨時動議、中國給予再大壓力，身為立法院長都不應當踐踏議事規則，韓國瑜卻再度沒收議事規則，這不只是民進黨團而是全台人民說話權利，說來丟臉，國際社會都在為台灣說法，自己的國會、藍白到底受到什麼壓力，國台辦下指導棋，就選擇這種視而不見的方式嗎？