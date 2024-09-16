「開放寵物進客艙」5317人連署　民航局：要求國籍航空積極評估

▲民眾發起「要求政府修訂航空動物運輸條例」連署提案，盼政府單位重視寵物安全及權益 。（示意圖／達志）



記者蔡亞樺／台北報導

有民眾日前提案「要求政府修訂航空動物運輸條例」，加強動物放置貨艙的安全措施，並給予飼主有權利選擇與其寵物在客艙同行，以便適時照顧，共5317人附議。民航局今表示，已請國籍航空公司參考已開放寵物進入客艙的外籍航空公司做法積極評估。

高姓民眾於4月底在公共政策網路參與平台提案「要求政府修訂航空動物運輸條例，確保寵物安全及權益，以符合國際動物保護規範」，並提出4點訴求，包括支持寵物同乘飛機客艙、提供寵物友善國籍航空班機等。6月通過5千人附議成案門檻。

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該提案指出，越來越多的人帶寵物出國旅行，近年來發生多起寵物在運輸中途死亡事件，今年1月2日，日本航空 JAL516 班機從北海道新千歲機場起飛後，在羽田機場與海上保安廳飛機發生擦撞起火，託運的寵物沒有被救出。

2019年3月21日，一名女乘客與其寵物哈士奇搭乘法荷航空，寵物重量超出規定，哈士奇獨自留在貨艙，歷經 10 小時 45 分鐘航程，當航班抵達洛杉磯，女乘客發現哈士奇因貨艙缺氧已氣絕身亡。

▲民眾發起「要求政府修訂航空動物運輸條例」連署提案，盼政府單位重視寵物安全及權益 。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）

提案人表示，每位寵物飼主來說，將心愛的毛孩送入貨艙，都是心如刀割、萬般不捨。從運輸行李區到停機坪，再到貨艙的過程中，飼主無法親自照顧到寵物，這對雙方來說都是一大心理與情感的考驗。

提案人表示，國籍航空公司將寵物放置貨艙及其不合理的霸王條款，已違反平等互惠原則，機師和航空業專業從業人員都親口證實「將寵物放置於貨艙中，是在冒險與搏命！」請政府提供大眾航空運輸設立專為寵物及其主人設計的友善班機。

民航局今對此回應，已於8月15日邀集提案人、農業部及航空公司等相關單位研商，與會單位均能充分理解提案人對於寵物運送安全及飼主權益的關心，惟現階段國籍航空公司仍須就飛航安全、寵物之安全舒適、飼主需求，以及其他乘客感受等面向做綜合考量。

民航局指出，有關動物國際運送，應依農業部動物運送管理辦法第17條規定「動物之國際運送，應另依國際運輸協定及輸入國之規定辦理」辦理；目前國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)已訂有活體動物運送規定(Live Animals Regulations, LAR)，所以航空公司對於受理動物運送，已有相關規範可遵循。

民航局表示，已請國籍航空公司考量各方包括攜帶寵物同行者的需求，並將外籍航空公司於會中分享受理寵物進入客艙的實務經驗與作法，納入評估，民航局將持續追蹤航空公司評估結果，盼未來提供飼主及寵物搭機更多元選擇。