藍白不甩「2758號決議不涉台」掉頭就走　綠批：坐實「中國附隨組織」

▲立法院長韓國瑜召集黨團協商 第11屆第2會期開議日 相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議。民進黨團今（18日）也在今朝野協商中以臨時動議方式提出，但立法院長韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，並與藍白黨團幹部陸續離開。對此，綠營痛批，國民黨一直抗議自己被戴紅帽子，但今天國民黨再度示範他們就是「中國附隨組織」，當其他的民主國家陸陸續續挺台灣時，「韓國瑜院長、國民黨和民眾黨卻是這種態度！逃避、不敢面對！要給予最大的譴責！」

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。對此，藍營回應，外交最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

而，繼澳洲後，荷蘭國會日前也以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。相關倡議內容包含譴責中共扭曲2758號決議文打壓台灣的外交、聯大2758號不建立中國擁有對台主權、支持台灣參與聯合國等國際組織、並要求荷蘭政府在歐盟內尋求對這樣做法的支持。

吳思瑤也在朝野協商時提出臨時動議，希望立法院能響應澳洲、荷蘭國會的「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議。但韓國瑜宣布散會後立即與藍白黨團幹部離開，徒留吳思瑤一個人持麥克風嘲諷，有這麼害怕2758號決議嗎？

對此，綠委林楚茵痛批，韓國瑜不只沒收臨時動議，還把立法院協商直播斷訊，實在諷刺！今天早上她才與邱議瑩、蘇巧慧、沈伯洋一起召開記者會，呼籲朝野要一起為台灣發聲，沒想到，韓國瑜、傅崐萁一聽到提案，直接轉頭就走、強制中斷協商。

林楚茵直言，國民黨一直抗議自己被戴紅帽子，但今天國民黨再度示範他們就是「中國附隨組織」，當世界都在挺台灣，結果藍白立委竟然連討論都不敢，人民用選票託付給你，沒想到連一同討論「反對中國打壓台灣外交」都不肯，就問國民黨與民眾黨到底多怕中國共產黨？

民進黨團副幹事長洪申翰也說明，每一次開會都有臨時動議，他和幹事長吳思瑤在會議結束前，早就提醒韓院長，民進黨黨團有「拒絕扭曲聯大2758號的議案」要在臨時動議處理。

洪申翰表示，但是剛剛韓國瑜、國民黨團和民眾黨團卻為了逃避我們想要為台灣國際地位發聲的議案，完全不處理掉頭就走，甚至發言直播也被切斷了，當其他的民主國家在國會中，陸陸續續挺台灣、為台灣參與國際組織的權益發聲時，「韓國瑜院長、國民黨和民眾黨卻是這種態度！逃避、不敢面對！要給予最大的譴責！」