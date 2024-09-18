台灣製造「遭借刀殺人」手法曝光　真主黨BB Call爆炸9死近3千傷

▲黎巴嫩真主黨呼叫器集體爆炸，據信是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）



記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩真主黨的通訊呼叫器（俗稱BB Call）17日下午集體爆炸，導致9死近3000傷。據悉，這批裝置是台灣公司「金阿波羅」（Gold Apollo）製造，卻遭人改造、安裝爆裂物，才會釀成傷亡。本文也整理美國官員及各界專家說法，重新還原精心策畫的攻擊手法。

根據官員說法及呼叫器背後資訊，這些裝置來自台灣新北市汐止區的「金阿波羅」，但型號說法各異，包括「AR-924」與「AP-924」。根據金阿波羅官網資訊，AR-924的電池是可拆卸的，採用鋰電池，電池容量不清楚。

▲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）一間超市裡，一名男子的呼叫器在包包裡爆炸（圖／路透）



至於呼叫器如何同時間集體引爆，也出現了各種推論。包括以色列駭進黎巴嫩電信系統、發送爆炸訊號；以色列駭進呼叫器進行無線電干擾、導致鋰電池過熱爆炸；以色列滲透真主黨採購或供應鏈，在購買及運送等環節，逐一將爆裂物安裝進呼叫器等。

不過，根據《美聯社》與《紐約時報》報導，美國官員宣稱，是以色列在台灣製造、出售給真主黨的呼叫器裡安裝炸藥，每一台呼叫器的電池旁邊都有爆裂物與遠端遙控開關，而且是在抵達黎巴嫩之前，就被動了手腳。

17日下午3時30分左右，呼叫器疑似在收到一封來自真主黨高層的錯誤訊息後，發出長達數秒鐘的嗶嗶聲，接下來便突然爆炸。真主黨拆開一些未成功引爆的裝置後，於電路內尋獲爆裂物，重量僅約3至5公克。

▲金阿波羅創辦人許清光接受媒體採訪。（圖／路透）



根據104人力銀行資訊，金阿波羅股份有限公司成立於1995年，資本額為1億元，主要以研發、設計、製造、生產無線通信產品為主，近年因應市場需求，產品服務範圍擴及餐廳、消防單位、護照系統等，公司員工人數不到40人。

綜合CNN及《天空新聞》報導，金阿波羅創辦人許清光（Hsu Ching-kuang）18日向記者表示，用於黎巴嫩這起協同攻擊的真主黨呼叫器是由一間歐洲經銷商生產，而非金阿波羅直接製造，但這間歐洲公司確實有權使用金阿波羅的名義。

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