伊朗大使染血畫面曝光　攜呼叫器爆炸失去1眼、另1眼嚴重受傷

▲伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（中）傷勢嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩17日呼叫器集體爆炸案至今造成9死、近3000人受傷，就連伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）也受傷。依據伊朗伊斯蘭革命衛隊2名成員的說法，亞曼尼當時攜帶呼叫器，傷勢非常嚴重，失去一隻眼睛、另外一眼嚴重受傷，將被送往伊朗首都德黑蘭接受治療。

紐約時報報導，亞曼尼的傷勢比先前曝光的消息還要嚴重，革命衛隊主要新聞網站Mashregh主編侯賽因所萊曼尼（Hossein Soleimani）在社群平台X的發文稱，「伊朗大使（亞曼尼）的傷勢非常嚴重，而且眼睛有受傷」。

A video released by Iran's state-run media shows the moment the country's wounded ambassador, Mojtaba Amani, is transferred to the hospital following the attack on Hezbollah pagers. pic.twitter.com/DdlUIfSSJn — Iran International English (@IranIntl_En) September 17, 2024

亞曼尼在爆炸事件發生後送醫，另據伊朗新聞媒體發布的影片，亞曼尼出現在黎巴嫩首都貝魯特一條混亂街道上，眼睛位置纏繞繃帶，白色上衣沾滿鮮血。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）辦公室透過聲明指出，阿拉奇有和黎巴嫩外交部長通話，譴責這起攻擊事件，並稱若有需要，伊朗已經準備好要把亞曼尼以及其他受傷人員接回伊朗接受治療。另外，亞曼尼身旁的2名保鑣也因為攜帶呼叫器受傷。

阿拉奇也與亞曼尼的妻子連絡上，透過電話盼亞曼尼早日康復。此前，亞曼尼妻子加迪里安（Narges Ghadirian）透露，亞曼尼受到輕傷，但感謝他沒事，已經度過危險。

▲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）一間超市裡，一名男子的呼叫器在包包裡爆炸。（圖／路透）

呼叫器爆炸事件至今造成至少9人死亡、近3000人受傷，多名傷者傷勢嚴重。革命衛隊成員透露，呼叫器在爆炸之前曾發出約10秒的嗶嗶聲，促使部分受害者把呼叫器拿起至靠近臉部、眼睛的位置，藉此查看訊息，沒想到呼叫器瞬間爆炸。

伊朗政府任命其駐黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、葉門的大使均為革命衛隊高階成員，也是伊朗扶持激進組織的聯絡人。在爆炸事件發生後，部分伊朗政府支持者感到不安，透過社群媒體表達對以色列有能力進行遠端大範圍傷害的擔憂，且爆炸事件也讓真主黨成員保密身分曝光。