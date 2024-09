伊朗大使染血畫面曝光　攜呼叫器爆炸失去1眼、另1眼嚴重受傷

▲伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼(中)傷勢嚴重。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

黎巴嫩17日呼叫器集體爆炸案至今造成9死、近3000人受傷,就連伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼(Mojtaba Amani)也受傷。依據伊朗伊斯蘭革命衛隊2名成員的說法,亞曼尼當時攜帶呼叫器,傷勢非常嚴重,失去一隻眼睛、另外一眼嚴重受傷,將被送往伊朗首都德黑蘭接受治療。

紐約時報報導,亞曼尼的傷勢比先前曝光的消息還要嚴重,革命衛隊主要新聞網站Mashregh主編侯賽因所萊曼尼(Hossein Soleimani)在社群平台X的發文稱,「伊朗大使(亞曼尼)的傷勢非常嚴重,而且眼睛有受傷」。

A video released by Iran's state-run media shows the moment the country's wounded ambassador, Mojtaba Amani, is transferred to the hospital following the attack on Hezbollah pagers. pic.twitter.com/DdlUIfSSJn