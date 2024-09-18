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真主黨BB Call「一陣狂嗶後」集體爆炸　拆開驚見炸藥僅5公克

▲▼黎巴嫩真主黨的呼叫器（BB Call）集體爆炸。首都貝魯特（Beirut）一間超市裡一名男子的呼叫器在包包裡爆炸（圖／路透）

▲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）一間超市裡，一名男子的呼叫器在包包裡爆炸（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨的通訊呼叫器（俗稱BB Call）17日「同時間」集體爆炸，導致9死近3000傷。呼叫器疑似是收到一封來自真主黨高層的錯誤訊息後，發出長達數秒鐘的嗶嗶聲，接著突然爆炸。一些未成功引爆的裝置被拆開後，尋獲隱藏爆裂物，重量僅約3至5公克。

美聯社及紐約時報報導，一些華府官員及安全專家透露，今年2月真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）下令成員停止使用手機，以免遭到以色列監視。該組織6個多月前從台灣公司「金阿波羅」（Gold Apollo）訂購了3000多台呼叫器，此前一直運作良好，直到17日集體爆炸。

美國官員則是匿名透露，以色列在台灣製造、出售給真主黨的呼叫器裡安裝炸藥，每一台呼叫器的電池旁邊都有爆裂物與遠端遙控開關，而且是在抵達黎巴嫩之前，就被動了手腳。這一批裝置型號大部分都是「AP924」，還有「金阿波羅」生產的另外3款其他型號。

▲▼黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

▲集體爆炸的呼叫器是台灣製造，疑似在抵達黎巴嫩之前被動手腳。（圖／翻攝X、路透）

比利時政治風險分析師馬尼爾（Elijah J. Magnier）與真主黨成員談話後也表示，呼叫器6個月以來運作良好，似乎是在收到一則錯誤訊息之後爆炸。真主黨檢查未爆炸呼叫器之後發現，裡面被安裝了3至5公克的爆裂物，隱藏或嵌入在電路裡。

特拉維夫大學研究員、以色列網路安全分析師艾拉扎里（Keren Elazari）認為，這次攻擊目標是真主黨的致命弱點，「因為他們摧毀了一個主要的通訊手段。我們以前也曾看過此類設備、也就是呼叫器成為攻擊目標，但從來沒有看過這麼複雜精細的攻擊。」

▲黎巴嫩發生呼叫器集體爆炸，增至11死4000傷。（圖／路透）

▲黎巴嫩爆炸傷亡慘重，真主黨誓言報復以色列。（圖／路透）

美聯社指出，策畫如此大規模的攻擊需要很長時間，儘管尚不清楚具體細節，但專家估計時間長達數月，甚至是2年。真主黨指控以色列策畫了這次攻擊，誓言讓以色列「付出應有代價」。但以色列尚未回應，也沒有承認是幕後黑手。

據悉，真主黨還把呼叫器分發給黎巴嫩各地的組織成員，甚至是伊朗及敘利亞的盟友。但攻擊似乎僅涉及開機並且收到錯誤訊息的呼叫器。

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