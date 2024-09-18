呼叫器爆炸…金阿波羅再發聲明「曝BAC資訊」！喊：僅提供商標授權

記者黃宥寧／台北報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（俗稱BB Call）17日發生集體爆炸事件，造成9死近3千傷！外媒根據產品背面的製造資訊解析，發現這批呼叫器來自台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅），引發外界熱議，稍早金阿波羅公司二度發布聲明，揭露BAC公司相關資訊，強調僅提供品牌商標授權，與產品設計與生產無關。

▲金阿波羅二度發出聲明。（圖／金阿波羅臉書）

▲「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

金阿波羅公司聲明稿

金阿波羅公司與BAC CONSULTING KFT. 公司 ( SZONYI UT 33/A., 1142 BUDAPEST, HU，以下簡稱BAC)，建立長期的貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，我司授權BAC公司在特定區域內使用我司品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由BAC公司負責。

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針對此次媒體報導中的呼叫器機種AR-924，我司澄清此機種屬於BAC公司生產並銷售的產品，我司僅提供品牌商標授權，與該產品的設計與生產無關。我司始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規的合作關係。

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金阿波羅股份有限公司

2024年9月18日

台灣時間 13點40分發布