　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

呼叫器爆炸…金阿波羅再發聲明「曝BAC資訊」！喊：僅提供商標授權

記者黃宥寧／台北報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（俗稱BB Call）17日發生集體爆炸事件，造成9死近3千傷！外媒根據產品背面的製造資訊解析，發現這批呼叫器來自台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅），引發外界熱議，稍早金阿波羅公司二度發布聲明，揭露BAC公司相關資訊，強調僅提供品牌商標授權，與產品設計與生產無關。

▲金阿波羅二度發出聲明。（圖／金阿波羅臉書）

▲金阿波羅二度發出聲明。（圖／金阿波羅臉書）

▲▼ 「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

▲「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

金阿波羅公司聲明稿

金阿波羅公司與BAC CONSULTING KFT. 公司 ( SZONYI UT 33/A., 1142 BUDAPEST, HU，以下簡稱BAC)，建立長期的貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，我司授權BAC公司在特定區域內使用我司品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由BAC公司負責。

針對此次媒體報導中的呼叫器機種AR-924，我司澄清此機種屬於BAC公司生產並銷售的產品，我司僅提供品牌商標授權，與該產品的設計與生產無關。我司始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規的合作關係。


金阿波羅股份有限公司
2024年9月18日
台灣時間 13點40分發布

ET快訊
泰坦號「殘骸照片」首度曝光！5死內爆後　一截尾錐直插海底
結婚才1年　賴慧如爆遭家暴！「被推下樓梯還扯髮撞牆」
Lisa要來了！　傳「11月降落高雄巨蛋開唱」
快訊／BB Call爆炸　金阿波羅再發聲明！
快訊／前解放軍駕艇直衝淡水河！　判決出爐
一隻阿圓認了「剩一顆腎臟」　試內衣掀往事：癌瘤包住右腎
快訊／大雷雨狂轟台南！　警戒區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大學沒畢業自稱獸醫「騙開刀買貓血」坑老闆客戶30萬　二寶媽慘了

呼叫器爆炸…金阿波羅再發聲明「曝BAC資訊」！喊：僅提供商標授權

中秋夜鬼打牆30mins「騎不回大雅」　原來是移工妹定位錯了

快訊／前解放軍駕艇闖淡水河　曾笑答「不後悔」...一審判8月

祥豐營區爆工程貪汙！士官長「7年收23萬回扣」遭起訴

蚵農突四肢無力「癱倒蚵棚上」　嘉義消防局緊急救護送醫

被棄單竟上「靠北網站」公布買家個資　超劣賣家慘了...判刑5月

移工沒戴安全帽被攔查「跳車狂逃」　苗栗警噴辣椒水逮人

新竹深夜車禍...他撞上倒退的小貨車　酒測超標慘了

台南騎士攔車畫面曝！拿安全帽敲碎擋風玻璃　駕駛嚇壞急報警

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

大學沒畢業自稱獸醫「騙開刀買貓血」坑老闆客戶30萬　二寶媽慘了

呼叫器爆炸…金阿波羅再發聲明「曝BAC資訊」！喊：僅提供商標授權

中秋夜鬼打牆30mins「騎不回大雅」　原來是移工妹定位錯了

快訊／前解放軍駕艇闖淡水河　曾笑答「不後悔」...一審判8月

祥豐營區爆工程貪汙！士官長「7年收23萬回扣」遭起訴

蚵農突四肢無力「癱倒蚵棚上」　嘉義消防局緊急救護送醫

被棄單竟上「靠北網站」公布買家個資　超劣賣家慘了...判刑5月

移工沒戴安全帽被攔查「跳車狂逃」　苗栗警噴辣椒水逮人

新竹深夜車禍...他撞上倒退的小貨車　酒測超標慘了

台南騎士攔車畫面曝！拿安全帽敲碎擋風玻璃　駕駛嚇壞急報警

目黑蓮PO限動為1事道歉！當偶像認了「想結婚」…真心話炸翻日網

練車常「壓線」！她擔心監考官很機車　過來人分享：關鍵在這裡

《寄生上流》奉俊昊x羅伯派汀森強強聯手！　預告首曝光「狂死17次」

國土計畫法連綠委也不挺　朱立倫喊話卓榮泰暫緩：傷害農業發展

最後點餐剩5分鐘「28人突走進內用」！店家回應驚呆萬人

鍾欣凌、胡智爲明天相認！助陣統一獅臺語主題日挑戰台語播報

IEAT會員首赴加拿大亞省考察淨零減碳　深探台加產業合作商機

超市金莎全變「示意圖」！網揭驚人內幕　業者：加強宣導合適防竊

死刑釋憲案週五出爐　朱立倫表態：現階段沒有條件廢除死刑

晶華旗下「北投晶泉丰旅」開幕　拚年底前住房率7成、房價破萬元

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

社會熱門新聞

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

彰化男陳屍「超商沙發」30hrs！　家屬揭生前事

真主黨「呼叫器」爆炸！台灣製造商回應了

蝸牛中毒3死！食用60年阿美族人曝關鍵

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

台東12人吃「蝸牛小米粽」中毒3死！死者到院症狀曝

即／蝸牛是他撿的！台東中毒3死　男遭帶回調查

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

更多熱門

相關新聞

伊朗大使爆血！失去1眼、另1眼嚴重受傷

伊朗大使爆血！失去1眼、另1眼嚴重受傷

黎巴嫩17日呼叫器集體爆炸案至今造成9死、近3000人受傷，就連伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）也受傷。依據伊朗伊斯蘭革命衛隊2名成員的說法，亞曼尼當時攜帶呼叫器，傷勢非常嚴重，失去一隻眼睛、另外一眼嚴重受傷，將被送往伊朗首都德黑蘭接受治療。

90年代紅極一時　BBCall通訊繞過行動網絡

90年代紅極一時　BBCall通訊繞過行動網絡

黎巴嫩呼叫器爆炸　真主黨犯致命錯誤

黎巴嫩呼叫器爆炸　真主黨犯致命錯誤

黎巴嫩BB Call連環爆！ 陸專家：或遠程操控置入病毒軟體

黎巴嫩BB Call連環爆！ 陸專家：或遠程操控置入病毒軟體

捲BB Call恐攻　金阿波羅老闆喊告：100%非台灣製造

捲BB Call恐攻　金阿波羅老闆喊告：100%非台灣製造

關鍵字：

呼叫器爆炸

讀者迴響

熱門新聞

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面