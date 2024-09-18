90年代紅極一時！　BBCall通訊頻率「不怕斷線」更可靠

▲ 類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨BB Call。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

黎巴嫩真主黨遭遇大規模呼叫器爆炸攻擊，中東地緣政治緊張再升溫。儘管智慧型手機問世已在很大程度上將這種小型行動通訊工具淘汰，有些人現在仍在使用這項可靠技術。

法新社報導，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的數以百計呼叫器今天在全國各地同時爆炸，這是這個武裝組織首度遭遇這類攻擊，他們將此事歸咎以色列。

呼叫器（台灣又稱BBCall）是允許使用者接收訊息和鈴聲提示的小工具，由於行動電話網絡可能遭遇服務中斷、連線問題或通訊攔截，而呼叫器繞過行動網絡，使用自己的頻率，因此被認為更加可靠。

這些功能是真主黨選擇使用它們的原因之一。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊引發加薩戰爭後，真主黨要求成員停止使用智慧型手機，以避免以色列監控。

在1980年代和1990年代，呼叫器在西方達到全盛時期，美國呼叫器製造商Spok說，1994年有6100萬台呼叫器在全球流通。

儘管智慧型手機已在很大程度上占領大眾市場，某些領域仍繼續使用呼叫器，例如醫院，尤其是在美國。

根據「醫院醫學期刊」（Journal of Hospital Medicine）2017年發表的一項研究，受訪的醫院醫生有近80%使用呼叫器，而透過呼叫器接收的訊息中，有一半與病患照護有關。

呼叫器製造商Discover Systems說，「呼叫器系統代表了一種更可靠的通訊方式，例如在Wi-Fi或電話網絡出現故障時」。

Spok則在宣傳其產品時說，呼叫器是一種「訊號可穿透鋼鐵和金屬」的工具，「而智慧型手機的訊號可能會被屏蔽」。

根據Spok介紹，第一台呼叫器於1949年由發明家、無線通訊先驅葛羅斯（Alfred Gross）在美國取得專利後，為紐約一家醫院所用。

「呼叫器」一詞由摩托羅拉公司（Motorola）於1959年正式註冊，這家公司數十年來一直是市場領導者。

摩托羅拉首款呼叫器Pageboy 1於1964年問世，在該技術完善前允許透過電話發送聲音提示，自80年代開始就能發送文字訊息。（譯者：劉文瑜／核稿：李佩珊）