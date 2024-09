黎巴嫩集體爆炸「呼叫器是台灣製造」！　增至9死2800傷

▲黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸,傳呼機是台灣製造。(圖/翻攝X、路透)



記者張靖榕/綜合報導

黎巴嫩真主黨成員用於通訊的呼叫器(俗稱BB Call),17日下午傳出幾乎「同時間爆炸」,傷亡人數增至9死、約2800人受傷。最新消息指出,這批由黎巴嫩真主黨引進的最新呼叫器,製造商為「Gold Apollo」(金阿波羅),地址就位在新北汐止,呼叫器是「台灣製造」;然而未能確定是何時被改造成爆炸裝置。

綜合外電報導,目前尚不清楚這些裝置如何在「幾乎同時」引爆,初步的訊息指出,以色列駭進黎巴嫩的電信系統,向這些呼叫器發出爆炸訊號;或是藉由透過讓呼叫器鋰電池電池過熱,導致爆炸。不過美國國家安全局前工作人員威廉斯(Jake Williams)指出,光是靠電池過熱,無法導致災情如此嚴重的爆炸,他認為更可能是被加裝了爆裂物,這代表以色列方面已經滲透進真主黨的供應鏈或採購工作。

外媒根據爆炸毀損的傳呼機背面製造資訊解析,發現這批呼叫器全部來自台灣新北汐止的金阿波羅公司製造,台灣在這場中東緊張衝突中,以令人出乎意料的角度出現在國際視野當中。

外媒記者指出,該呼叫器的型號應為AR-924。根據金阿波羅官網資訊,AR-924的電池是可拆卸的,採用的是鋰電池,但不清楚電池容量。

主要推測之一,是以色列特工透過駭進這些傳呼機進行無線電干擾,讓呼叫器電池過載發熱進而爆炸,黎巴嫩真主黨對此稱為他們史上最大的資安漏洞。

