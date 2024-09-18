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黎巴嫩集體爆炸「呼叫器是台灣製造」！　增至9死2800傷

▲黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

▲黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩真主黨成員用於通訊的呼叫器（俗稱BB Call），17日下午傳出幾乎「同時間爆炸」，傷亡人數增至9死、約2800人受傷。最新消息指出，這批由黎巴嫩真主黨引進的最新呼叫器，製造商為「Gold Apollo」（金阿波羅），地址就位在新北汐止，呼叫器是「台灣製造」；然而未能確定是何時被改造成爆炸裝置。

綜合外電報導，目前尚不清楚這些裝置如何在「幾乎同時」引爆，初步的訊息指出，以色列駭進黎巴嫩的電信系統，向這些呼叫器發出爆炸訊號；或是藉由透過讓呼叫器鋰電池電池過熱，導致爆炸。不過美國國家安全局前工作人員威廉斯（Jake Williams）指出，光是靠電池過熱，無法導致災情如此嚴重的爆炸，他認為更可能是被加裝了爆裂物，這代表以色列方面已經滲透進真主黨的供應鏈或採購工作。

外媒根據爆炸毀損的傳呼機背面製造資訊解析，發現這批呼叫器全部來自台灣新北汐止的金阿波羅公司製造，台灣在這場中東緊張衝突中，以令人出乎意料的角度出現在國際視野當中。

外媒記者指出，該呼叫器的型號應為AR-924。根據金阿波羅官網資訊，AR-924的電池是可拆卸的，採用的是鋰電池，但不清楚電池容量。

主要推測之一，是以色列特工透過駭進這些傳呼機進行無線電干擾，讓呼叫器電池過載發熱進而爆炸，黎巴嫩真主黨對此稱為他們史上最大的資安漏洞。

另一推測，則是由於AR-924呼叫器可由用戶自行拆卸電池，因此是以色列特工滲透真主黨的採購工作或供應鏈中，在從購買、運送、送抵到使用的其中一個環節中，逐一將爆裂物安裝進傳呼機，而真主黨因為疏於打開呼叫器檢查，才導致此計畫最終成功，造成大規模的死傷，更甚者，造成黎巴嫩境內和真主黨人的大規模恐慌。

根據104人力銀行資訊，金阿波羅股份有限公司資本額為1億元，成立於1995年，主要以研發設計製造生產無線通信產品為主，近年因應市場需求，產品服務範圍擴及餐廳、消防單為及護照系統等，公司員工人數不到40人。

金阿波羅對於外媒的報導尚未見官方回覆，目前也未有任何跡象表明該公司是否直接參與該起爆炸，或只是產品遭到利用。

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