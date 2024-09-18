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爆炸BB Call來自台灣？　金阿波羅澄清：歐洲經銷商製造

▲▼ 金阿波羅（Gold Apollo）創辦人許清光（Hsu Ching-kuang） 。黎巴嫩呼叫器爆炸案。（圖／路透）

▲ 金阿波羅創辦人許清光針對黎巴嫩呼叫器爆炸案受訪畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（俗稱BB Call）17日同時間集體爆炸，造成9死近3000傷。發生爆炸的呼叫器製造商「Gold Apollo」（金阿波羅）總部位於台灣新北市汐止，但業者向媒體澄清，這批呼叫器並非金阿波羅直接製造，而是由歐洲經銷商取得許可後生產。

綜合CNN及《天空新聞》，金阿波羅（Gold Apollo）創辦人兼董事長許清光（Hsu Ching-kuang）18日向記者表示，用於黎巴嫩這起協同攻擊的真主黨呼叫器是由一間歐洲經銷商生產，而非金阿波羅直接製造，但這間歐洲公司確實有權使用金阿波羅的名義。

許清光說明，金阿波羅約3年前和這間歐洲廠商建立合作關係，但未透露公司名稱，起初對方僅進口金阿波羅其他呼叫器和通訊產品，但後來對方稱希望自行生產呼叫器，並要求使用金阿波羅的品牌，不過雙方交易中不只一次發生異常狀況，例如款項拖欠許久才結清等。

此前有2名安全部門消息人士向《路透》指出，是以色列情報機構摩薩德（Mossad）滲透生產線，在真主黨的5000個呼叫器中放置少量炸彈。以色列對此尚未發表評論。

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