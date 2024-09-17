北市大誠高中招生掛零！校方嘆受停招消息衝擊：是否退場討論中

▲受停招消息衝擊，北市私立大誠高中今年首度沒有新生報到。（圖／翻攝大誠高中臉書）

記者楊惠琪／台北報導

台北市私立大誠高中今年7月傳出停招消息，儘管董事會仍在討論階段，也尚未向教育局提出停招申請，但已衝擊今年招生，創校58年來，今年首度沒有任何新生入學，校方也沒有辦理續招，這也是今年北市高中職唯一沒有新生入學的學校。大誠高中校長蕭琦蓉坦言，今年招生受到停招消息衝擊，是否退場仍待董事會討論。

位於北市文山區的大誠高中，全盛時期全校學生多達上千人，目前全校僅剩200多名學生，今年學校開出百餘個名額，招收餐飲管理科、室內空間設計科、汽車科等職業類科與普通高中各1班。但在7月免試入學放榜前傳出停招消息，影響學生選讀意願，導致沒有新生入學。

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蕭琦蓉表示，創校近60年來，首度沒有新生入學，原本有考生選填志願也有分發成功，但最後還是沒人報到，坦言停招消息衝擊大。但她也強調，停招只是學校因應少子化衝擊的選項之一，若董事會確定停招，會依照教育局相關規定，最快今年10、11月提出申請，但學校也會努力尋求生機，朝開設國中技藝班、提供職業訓練場地等多元化經營。

蕭琦蓉強調，是否停招以及停招時程仍未定，就算停招也不會影響學生權益，一定會照顧好在校生，讓學生在原校順利畢業。

北市教育局表示，目前尚未收到大誠高中的停招計畫，若該校提出停招計畫，教育局將組成審查小組，針對學生、教師權益維護等節進行審核，核定後該校方得據以辦理停招作業。

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