白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷京華城弊案，近日前台北市都發局長黃景茂「自白紀錄」遭媒體爆出，直指柯文哲知情。民眾黨台北市議員陳宥丞今（15日）點名，就是國民黨台北市議員游淑慧洩密，對此，游淑慧貼出「對話紀錄」反擊，她已經向發出新聞的記者求證，證明消息來源並不是她，陳只敢針對她，是護主心切？還是想打擊查案者？而且這件事不是獨家也不是什麼機密，做過的事何必怕人家提？

陳宥丞今早突發文點名游淑慧，他表示，京華城案頻頻發生違反偵查不公開的情事，今天更破天荒的，與調查專案小組召集人游淑慧議員友好的媒體，獨家取得調查小組尚未定稿、尚未通過更尚未公告的會議記錄來做獨家新聞，連小組成員都是兩天前才拿到，媒體馬上就有熱騰騰素材做獨家？原來屬於秘密會議的記錄，可以這樣提供特定友好媒體使用的。

對此，游淑慧表示，看到同為內湖南港議員的陳宥丞再次點名她洩密，而且是有計畫的針對攻擊，她覺得很妙，民眾黨一直叫她「顧大局」，要為藍白合少發言，但同時又一直點名攻擊，讓她想到去年藍白合的慘況，假合實打。

游淑慧貼出「對話紀錄」指出，首先，陳宥丞指控她把兩天前，才剛出爐的調查小組會議記錄洩漏給特別媒體，這是「天字第一號笑話」。因為陳並沒有跟她或跟媒體查證過，就直接開炮，她已經向發出這條新聞的記者求證，也證明消息來源並不是她，若陳議員不相信，也可以自行向其求證，而非不分青紅皂白的胡亂點名，成為造謠。

▼游淑慧求證該新聞記者，證明並非消息來源。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

游淑慧再指，其次，陳宥丞把舊料當新聞，指控別人洩密。明明兩個多月前的會議記錄，說成兩天前，這也是瞎扯。黃景茂前局長到議會的訪談時間是5月24日，會議記錄也是隔週就給每位專案小組的成員，而且報導中所提到柯文哲親自批示提都委會的公文，更是早在五月初時，就被很多議員揭露幾百次了，黃景茂來議會只是再次證明這個事，這不是獨家也不是什麼機密，做過的事何必怕人家提？

游淑慧批評，想把資料都當密件，不斷攻擊別人洩密，這跟民進黨政府，總愛告別人洩密有什麼兩樣。而且調查小組會議記錄也不是什麼密件，每個成員都有每次會議記錄的電子檔，包括陳宥丞議員，若要把這些開會記錄送回黨中央或送交黃珊珊，大家也都沒有禁止。

游淑慧說，過去柯主席曾說都要公開，所以每次會議都有逐字稿和錄音檔，隨時都能公開。但陳宥丞故意把兩個月多前的資料，說成兩天前，掩飾自己的不用功，最近像個小孩子一樣胡亂吵，就是想洗白「阿北出事、宥丞蹭蔣」的形象。

游淑慧再說，陳議員身為黃珊珊的嫡系子弟兵，之前黃珊珊被停權，不見聲援，而這陣子許多媒體的雪片般爆料，也不見敢點名媒體批評指責，只敢針對游淑慧，是護主心切？還是要打擊查案者？

最後，游淑慧強調，市議員本該查弊揭弊，陳宥丞議員也是調查小組成員，經歷過這麼多次的取證閱卷，敢不敢拍胸脯說京華城案沒有問題？

▼民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者林敬旻攝）