公布朱亞虎2017年給蔡壁如親筆信　洪健益：8／3後妳做了什麼事？

▲民進黨台北市議員洪健益聯訪，公布前北市兵役局長朱亞虎寫給蔡壁如的信件。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員洪健益指控民眾黨前立委蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」，使蔡喊話提告，強調自己2019年就離開北市府，而京華城陳情案始於2020年3月。洪健益16日公布2017年前台北市兵役局長、前威京集團子公司董事長朱亞虎給蔡壁如的手寫信，盼時任都發局長林洲民同年8月3日回國後安排召開協調會，並要蔡回想8月3日之後做了什麼事？

洪健益16日於台北市議會公布朱亞虎於2017年7月21日一封「給蔡姊」的手寫信，內容寫道「其實那件案子是『沒有溝通，上下意見相左而竟不知』這就產生相互猜忌而沒法取得信任，演變成惡性循環。」

信件中指出，「您若要解決紛爭及清楚合法保障雙方之權益就定要召開協調會，我已詢知，彼方參與人員3人，包括沈，而林局長今啟程陪同議長出國，8月3日才會回府，他不與會一定失敗，而若要反對副座與會，我曾和他舊識，談了一小時，他意念堅強，絕不背書，說『除非政務官下手諭令』他也深受大巨蛋用印同意之事而慌恐再犯，落得議員質詢⋯而林副市長主導（持）都委會，此事再回都會審議以往已走2次，只是虛擲時日而已，也形成卸責之藉口。」

信件稱，「大院（監）那要的回覆文是針對（105年1月12）之糾正文（105內正0005號文）而非（102年11月12）之調查文（院台內字第1021931141號），103年5月13日之解除整體開發有函文表明（103.5.13府都規字10300893800號）何來以整體開發來作說詞，捐了地是560（2.2億建造費及30％2400坪地已換持有人為北市府），我想釐清這些若沒心結的負擔及代人受過而又不願改的想法就自然迎刃而解！？大院更不會有任何動作，因為他們也有專家及多數委員的同意，而絕對不會受到任何外力的操作及影響。」

最後，信件寫道，「書寫2頁，您看了後希望能更理解！更衷心的希望您賜教任何疑雜不決及無解之事，我會全力無償及無悔而且不會藉此彰顯由您的任何要求，拜託...。祝福您也感謝您－辛苦了！！朱將軍亞虎」另外，該封信的最上方還有一段筆跡寫「8／3之後約時間」。

洪健益表示，該封信件是2017年7月21日朱亞虎親筆寫信給蔡壁如的，裡面有一段文字寫「你若要解決紛爭，清楚合法保障雙方權益，就一定要召開協調會，我已詢知，彼方參與人員包括沈，以及林局長今天陪同議長出國，8月3日才回國，如果『他』不與會一定失敗」，而這封信件內文中的「他」是指時任都發局長林洲民。

洪健益指出，信件稱「若要反對副座與會，我和他舊識，討論了一個多小時，他的意念堅決，絕不背書，說『除非有政務官手下諭令』」、「更衷心您希望賜教任何疑雜不決及無解之事，我會全力無償及無悔且不會藉此彰顯由您的任何要求」，這段意思就是告訴蔡壁如說「我（朱亞虎）不會說出是你（蔡壁如）安排的，你有什麼樣要求我沒做到的，我都可以代替京華城做到」。

洪健益強調，再次提醒蔡壁如不要轉移焦點，且不要偷換概念，現在重點是有沒有親手下手諭，要求局處首長跟威京集團的沈慶京碰面，「我再次要問蔡壁如，當你收到這份陳情信的時候，你有沒有跟柯文哲報告？你在親下手諭要求各位局長親自到的時候，有沒有跟柯文哲報告？還是其實你是受柯文哲指示？蔡壁如到底有無安排京華城跟局長級以上協調會，如同朱亞虎這份陳情信裡面說的？」

而洪健益也提及該封信上有一段文字「8／3之後約時間」，洪說，自己對過筆跡，滿疑似是蔡壁如要求8月3日以後約時間，而這也跟朱亞虎信中說的8月3日林洲民才會回國相符。

被問到要不要預告一下手中還有什麼資料？洪健益回應，「我的預告是，蔡壁如你要告我，麻煩你趕快告，不要推三阻四的，我等你告了，我就會把你的手諭公諸於給大家看。」相信蔡壁如年紀不至於忘記到這種程度，趕快想起這封信之後做了什麼事、交辦什麼事，也請蔡壁如不要偷轉概念、轉移焦點，「記得了嗎？8月3日以後你做了什麼事情？」