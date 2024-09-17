領完補助就跑！等嘸蔣萬安第3副市長　北市人口最快9月底跌破250萬

▲台北市人口數最快10月底跌破250萬人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數在台北市長柯文哲任內跌破250萬人，造成時任副市長黃珊珊離職選舉後，無法補第3位副市長；台北市長蔣萬安上任後，因疫情除籍民眾陸續復籍，人口數一度回到逾251萬，但在蔣遲未補足第三副市長的狀況下，今年1月又逐漸減少，北市民政局長陳永德預估，最快9月底、10月底恐跌破250萬人，因此18日將召開人口對策委員會。

根據台北市民政局資料顯示，2024年1月人口數為251萬1291人、2月為251萬477人、3月為250萬9740人、4月為250萬9112人、5月為250萬7673人、6月為250萬6767人、7月為250萬4731人、8月為250萬2093人，每個月底結算一次，幾乎可說是「逐月遞減」，且最多每個月減少2000多人。

陳永德17日上午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，從今年1月開始至今，每個月人口數都在減少，本來蔣萬安上任前人口數跌到249萬人，因為疫情趨緩使被除籍民眾陸續復籍，人口一度來到251萬2000多人，但今年1月又每月逐月遞減，最少減少800人左右，最多減少2000多人。

陳永德指出，依照遞減數字來看，目前8月底已經來到250萬2093人，可能9、10月底就會降到250萬人以下，儘管台北市政府已經補了第3位副秘書長，但一直沒有補第3位副市長，這樣又要等到人口數追回250萬人才能補足。

而陳永德也分析人口數下降原因，陳說，儘管北市針對人口政策祭出諸多方案，但大台北居不易，民眾拿到補助之後就開始往外遷出，且通常是沿著軌道建設遷出，以遷入新北市人口最多，其次為桃園。

面對人口持續遞減的現象，陳永德說，18日就會與蔣萬安召開人口對策委員會，除了邀集市府局處首長外，還找來專家學者擬定對策。