少子化遇虎年新生「明年高一生源雪崩」　教團估3年內60校退場

▲明年逢虎年入學，高一新生將跌至18萬人，私校將掀起一波退場潮。（圖／新北教育局）

記者楊惠琪／台北報導

台北市私立大誠高中今年開出逾百名招生名額，卻在高中職免試入學放榜前傳出停招消息，衝擊學生就讀意願，導致今年「0人報到」、完全沒有新生，也是北市唯一沒有新生入學的學校。私校工會理事長吳忠春指出，明年虎年入學，少子化海嘯開始席捲高中職，預估3年內恐有60所私校退場，從偏鄉到都會區都無一倖免。

北市一名私校校長指出，從去年開始，台北市國中畢業生人數已經低於公立高中職的招生名額，今年高中職免試入學全國錄取率99.38%，錄取率創歷年新高，基北區錄取率也超過9成，其中有高達84.27％考生可就讀公立學校，不但公立高中職錄取門檻下修，私校更面臨存亡關鍵。

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吳忠春也示警，今年高中職新生已經跌破20萬人，明年適逢虎年入學，依據教育部預估人數將跌至18.1萬人，幾乎呈雪崩式下降，觀察今年招生狀況與近期私校主動退場氛圍，預估3年內規劃退場的私校可能會超過3成、約60所私立高中職，而且不只偏鄉，連六都等都會區都會掀起退場潮。

吳忠春進一步指出，私中M型化的趨勢比私立大專院校還要明顯，辦學有口碑或升學型的私校幾乎滿招，甚至還要甄試篩選學生，好的私中招生爆滿，中段的私中還可以收到後段能力的學生，影響還不至於太激烈，但對於原本就在後段班的私校來說，3年內就會掀起一波退場潮。

台北市教育局表示，因應少子化趨勢，教育局已建立輔導與監督機制，協助私立學校採取適當措施，減緩少子化的衝擊。首先，針對招生率連續兩年未達60%的學校及招生率未達50%的進修學校，組成輔導訪視小組進行實地訪視，了解招生問題的原因，並聘請專家學者提供輔導諮詢。

教育局指出，另依據預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法規定，透過定期查核機制，檢視私校財務及師資聘任狀況，若有私校財務狀況異常或教師合格率過低，將立即督導請學校提報改善計畫，並追蹤學校改善情形，確保學生受教權益。

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